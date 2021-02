Bucurie imensa pentru Dragusin dupa calificarea lui Juventus in finala Cupei Italiei! Mesajul postat de fundasul roman

Radu Dragusin a fost doar rezerva in meciul de pe teren propriu al lui Juventus in fata lui Inter, incheiat 0-0.

In urma acestui rezultat, echipa antrenata de Andrea Pirlo s-a calificat in finala Cupei Italiei unde va intalni invingatoarea din Napoli si Atalanta.

Dupa meci, jucatorii campioanei au sarbatorit in vestiar calificarea in fata marii rivale. Radu Dragusin a postat pe Instagram o poza alaturi de restul colegilor, cu mesajul "Hai baieti! Suntem in finala!"

In poza, fundasul central de 19 ani apare in 'colosii' lui Juventus, Giorgio Chiellini si Gianluigi Buffon.

Pana sa ajunga in semifinale, Juventus a eliminat in optimi pe Genoa, meci in care Dragusin a fost integralist si a avut o evolutie apreciata. In sferturile de finala, torinezii au trecut de echipa de Serie B, Spal, cu scorul de 4-0.