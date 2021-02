DETALIUL care face succesul Soranei Cirstea cu Petra Kvitova de doua ori mai pretios: ce declara jucatoarea din Romania in primele zile de carantina

Sorana Cirstea a produs surpriza zilei la Australian Open, in ciuda faptului ca a fost carantinata timp de 2 saptamani.

Succesul obtinut de Sorana Cirstea in defavoarea Petrei Kvitova, scor 6-4, 1-6, 6-1 a facut inconjurul lumii tenisului in aceasta dimineata, insa reusita jucatoarei din Romania este cu atat mai placut surprinzatoare, in conditiile in care Cirstea a fost carantinata complet timp de doua saptamani, neavand permisiunea de a-si parasi camera de hotel.

Sorana a ajuns in aceasta situatie din cauza unui caz pozitiv inregistrat pe cursa zburata inspre Melbourne, la fel ca alti 75 de sportivi, printre care si Mihaela Buzarnescu.

People complaining we are entitled. I have no issues to stay 14 days in the room watching netflix. Believe me this is a dream come true, holiday even. What we cant do is COMPETE after we have stayed 14 days on a couch. This is the issue,not the quarantine rule. — Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) January 16, 2021

I would need at least 3 weeks after in order to be in decent form again and compete at a high level! https://t.co/5X9YYdRmnH — Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) January 16, 2021

"Unii ne acuza ca facem mofturi. Nu am nicio problema sa stau 14 zile in camera si sa ma uit la Netflix. Credeti-ma, e un vis devenit realitate, chiar o vacanta. Ceea ce nu putem sa facem este sa concuram dupa ce am stat 14 zile pe canapea. Asta e problema, nu regula carantinarii”, spunea Sorana Cirstea in urma cu aproximativ trei saptamani.

Intrebata de cat timp ar avea nevoie dupa carantina pentru a reintra in forma, Cirstea raspundea: "Cel putin 3 saptamani pana sa reintru intr-o forma decenta pentru a concura la nivel inalt." Sorana a avut doar o singura saptamana la dispozitie pentru a se pregati de Australian Open; in tunreul Grampians Trophy, Cirstea a legat doua victorii, dintre care una in dauna Belindei Bencic (12 WTA), dar a pierdut in sferturile de finala meciul cu Ann Li, partida in care a creat scandalul deja arhicunoscut.

Din fericire pentru ea si tenisul romanesc, Sorana Cirstea s-a contrazis in dimineata aceasta, bifand unul din cele mai mari rezultate ale carierei. In turul trei, Sorana Cirstea o va infrunta o alta cehoaica, pe Marketa Vondrousova, numarul 20 mondial. "Nu stiam cu cine o sa joc, de obicei nu ma uit pe tablou. Acum e important sa ma recuperez; am fost una dintre jucatoarele care au stat in carantina totala, iar sa joc 2 ore in soare ma consuma mai mult decat de obicei, dar cred ca e impresionant sa ies dupa 15 zile de carantina si sa fiu capabila sa concurez in modul in care am facut-o astazi. Nu ma asteptam la asta!" a completat Sorana Cirstea, ovationata de public si aplaudata de antrenorul sau, Adrian Cruciat.

Sorana, indeed, didn't expect to play this well after so many days without practicing. https://t.co/EI6Curk06G — José Morgado (@josemorgado) February 10, 2021