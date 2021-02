LIVE MIERCURI DE LA 10:00 | Simona Halep vs. Ajla Tomljanovic: "Imi va fi greu, e dificil sa joci cu ea!" 

Din articol Istoricul meciurilor directe dintre Halep si Tomljanovic (3-0)

Simona Halep vs. Ajla Tomljanovic se joaca miercuri-dimineata de la ora 10:00 pe Arena Rod Laver.

Simona Halep a reusit luni a 25-a victorie pe tabloul principal la Australian Open, borna atinsa la a 11-a participare in turneul de la Melbourne. Numarul 2 WTA a depasit-o clar pe Lizette Cabrera, afisand un joc de picioare de invidiat, dar si o prestatie solida la serviciu, pana in partea a doua a setului secund.

In turul secund, Halep va primi replica Ajlei Tomljanovic, jucatoare australiana cu origini croate, o adversara pe care a invins-o de fiecare data in cele trei partide anterioare. Meciul va incepe la ora 10:00, fus orar romanesc si se va disputa pe Arena Rod Laver.

Istoricul meciurilor directe dintre Halep si Tomljanovic (3-0)



4-6, 6-3, 6-3 la WTA Cincinnati, in 2018

6-2, 3-6, 6-1 in primul tur la Roland Garros 2019

6-4, 7-5 in optimi la WTA Adelaide 2020

Avand o inaltime de 1,80 metri, Tomljanovic este tipul de jucatoare care isi concentreaza jocul in jurul duo-ului serviciu-forehand, dar are, de asemenea, o mobilitate suficient de buna pentru a-i fi pus probleme serioase romancei. In doua dintre cele trei confruntari directe s-a ajuns in setul decisiv, Halep facand diferenta prin puterea psihologica, dupa cum insasi Tomljanovic a spus la conferinta de presa.

Ajla Tomljanovic nu are niciun titlu WTA in palmares, dar este una dintre jucatoarele ghinioniste ale circuitului, avand patru finale de simplu jucate la Pattaya, Seoul, Rabat si Hua Hin. Cel mai bun rezultat al Ajlei Tomljanovic la un Grand Slam ramane optimea de finala atinsa la Roland Garros in 2014. La Australian Open, Tomljanovic nu a reusit niciodata sa treaca de turul 2, faza competitionala in care va avea loc meciul cu Simona Halep.

"Am jucat cu Simona de cateva ori, nu am batut-o niciodata, dar am fost mereu aproape. Daca imi fac jocul, am o sansa. Nu am nimic de pierdut si cred ca pot sa imi asigur o sansa buna la victorie. In tenis, toate meciurile sunt deschise. Meciul de la Cincinnati pierdut cu Simona inca ma bantuie, dupa ce am condus cu 2-0 in setul decisiv. Totul sta in a transa momentele grele in favoarea ta, iar de aceea Simona Halep este in varful WTA de atat timp" a declarat Tomljanovic la conferinta de presa de dupa meciul cu Misaki Doi, pe care a invins-o cu 6-2, 6-1.

De partea apropiata a fileului, Simona Halep se bucura sa fie in Australia, atat de libertatile de miscare oferite de statul din Oceania, cat si de oportunitatea de a tinti un nou titlu de mare slem. "Imi place sa fiu aici, deci imi place si sa joc cu australience. Fizic ma simt bine, am jucat un meci bun cu Ashleigh Barty in Adelaide, la Gippsland Trophy cateva, iar acum sunt pregatita. Imi va fi greu, e dificil sa joci impotriva big hitterelor (jucatoarelor care lovesc majoritatea mingilor puternic), dar trebuie sa fiu puternica pe picioare, sa ma concentrez pe mine insami si sa dau tot ce am mai bun," a afirmat Simona Halep imediat dupa victoria cu Lizette Cabrera, scor 6-2, 6-1.

Halep vs. Tomljanovic incepe miercuri-dimineata de la ora 10:00 si va fi transmis livetext pe www.sport.ro.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2021



Tur 2: Ajla Tomljanovic (72 WTA)

Tur 3: Veronika Kudermetova (36 WTA) / Varvara Gracheva (96 WTA)

Optimi: Iga Swiatek (17 WTA)

Sferturi: Serena Williams (11 WTA) / Aryna Sabalenka (7 WTA)

Semifinale: Naomi Osaka (3 WTA) / Garbine Muguruza (14 WTA) / Petra Kvitova (8 WTA) / Bianca Andreescu (9 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Sofia Kenin (4 WTA)

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2020: cinci victorii pe tabloul principal, infrangere in semifinale (cu Garbine Muguruza)

2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala (cu Serena Williams)

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala (cu Caroline Wozniacki)

2017: infrangere in primul tur (cu Shelby Rogers)

2016: infrangere in primul tur (cu Shuai Zhang)

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Ekaterina Makarova)

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Dominika Cibulkova)

2013: infrangere in primul tur (cu Kristina Mladenovic)

2012: infrangere in primul tur (cu Paula Ormaechea)

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3 (cu Agnieszka Radwanska)

2010: infrangere in primul tur al calificarilor