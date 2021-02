LUPTATOAREA SORANA o elimina pe Kvitova! Victorie grandioasa pentru Cirstea in fata numarului 8 mondial | Cati bani va castiga pentru calificarea in turul 3

Sorana Cirstea o va infrunta pe Marketa Vondrousova (20 WTA) in turul 3 al Openului Australiei.

Sorana Cirstea a reusit una dintre cele mai importante victorii ale carierei in aceasta dimineata. Romanca a invins-o pe cehoaica Petra Kvitova (8 WTA), care se alatura Biancai Andreescu pe lista jucatoarelor de top 10 WTA eliminate in turul 2 la Melbourne. A fost prima victorie a Soranei in fata unei jucatore de top 10 WTA dupa trei ani si jumatate.

A fost 6-4, 1-6, 6-1 pentru Cirstea, dupa 2 ore si 3 minute de joc, iar jucatoarea nascuta la Targoviste s-a apropiat la o singura victorie distanta de egalarea celui mai bun rezultat obtinut la Australian Open - optimi in 2017. Pentru calificarea in turul 3, Cirstea va incasa un cec in valoare de $165,228.

Another seed falls! @sorana_cirstea completes the upset victory over Kvitova on her 4th match point attempt ???? 6-4 1-6 6-1 ????????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/Q3Urx4B3LZ — #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021

You have to fight hard to win a set in the Women's Singles today!@sorana_cirstea takes the first set from Kvitova 6-4 ????????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/q7TNo3srnF — #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021

De-a lungul celor 123 de minute de joc, Cirstea a jucat neinfricata, in stilul caracteristic, reusind sa isi mentinta concentrarea la un nivel inalt in momentele-cheie ale partidei. Sorana a avut curajul de a ataca atunci cand a simtit slabiciunea Petrei Kvitova, pe care a speculat-o des si variat. Mai mult, Cirstea a facut un meci bun si din punct de vedere defensiv, contracarand atacurile agresive ale Kvitovei cu un joc de picioare si lovituri din alergare impresionante.

"Am jucat multe meciuri cu Petra, e o jucatoare grozava, care loveste mingea foarte puternic. Mi-a luat putin sa ma acomodez, dar o data ce am intrat in meci am inceput sa fiu foarte increzatoare. Sunt foarte fericita dupa victoria aceasta," a declarat Sorana Cirstea in cadrul interviului oferit pe teren, imediat dupa incheierea meciului.

"In setul doi ea si-a ridicat nivelul de joc, iar al meu a scazut, dar cred ca astazi a facut diferenta cine a dictat ritmul punctelor. Am fost prea defensiva in al doilea set, dupa care m-am apropiat din nou de linia de fund a terenului si am inceput sa joc mai ofensiv," a adaugat Cirstea.

Intrebata despre urmatorul meci, pe care il va juca impotriva Marketei Vondrousova (20 WTA), Sorana Cirstea a raspuns: "Nu stiam cu cine o sa joc, de obicei nu ma uit pe tablou. Acum e important sa ma recuperez; am fost una dintre jucatoarele care au stat in carantina totala, iar sa joc 2 ore in soare ma consuma mai mult decat de obicei, dar cred ca e impresionant sa ies dupa 15 zile de carantina si sa fiu capabila sa concurez in modul in care am facut-o astazi. Nu ma asteptam la asta!" a completat Sorana Cirstea, ovationata de public si aplaudata de antrenorul sau, Adrian Cruciat.

In turul trei, Sorana Cirstea o va infrunta o alta cehoaica, pe Marketa Vondrousova, numarul 20 mondial.

Sorana, indeed, didn't expect to play this well after so many days without practicing. https://t.co/EI6Curk06G — José Morgado (@josemorgado) February 10, 2021