REACTIA Soranei Cirstea dupa una dintre VICTORIILE CARIEREI: "Nu ma asteptam sa joc atat de bine dupa 15 zile de carantina totala!" 

Sorana Cirstea nu ar putea fi mai fericita in momentul de fata, dupa ce a invins-o pe ocupanta locului 8 in clasamentul WTA, Petra Kvitova in turul 2 la Australian Open.

A fost 6-4, 1-6, 6-1 pentru jucatoarea din Romania, care bifeaza prima victorie in fata unei jucatoare din top 10 WTA dupa mai bine de trei ani si jumatate. Euforica si cu un zambet lipit pe buze la finalul meciului, Cirstea s-a bucurat sa ofere interviul pe teren, privilegiul acordat exclusiv invingatoarelor.

"Am jucat multe meciuri cu Petra, e o jucatoare grozava, care loveste mingea foarte puternic. Mi-a luat putin sa ma acomodez, dar o data ce am intrat in meci am inceput sa fiu foarte increzatoare. Sunt foarte fericita dupa victoria aceasta," a declarat Sorana Cirstea in cadrul interviului oferit pe teren, imediat dupa incheierea meciului.

"In setul doi ea si-a ridicat nivelul de joc, iar al meu a scazut, dar cred ca astazi a facut diferenta cine a dictat ritmul punctelor. Am fost prea defensiva in al doilea set, dupa care m-am apropiat din nou de linia de fund a terenului si am inceput sa joc mai ofensiv," a adaugat Cirstea.

Intrebata despre urmatorul meci, pe care il va juca impotriva Marketei Vondrousova (20 WTA), Sorana Cirstea a raspuns: "Nu stiam cu cine o sa joc, de obicei nu ma uit pe tablou. Acum e important sa ma recuperez; am fost una dintre jucatoarele care au stat in carantina totala, iar sa joc 2 ore in soare ma consuma mai mult decat de obicei, dar cred ca e impresionant sa ies dupa 15 zile de carantina si sa fiu capabila sa concurez in modul in care am facut-o astazi. Nu ma asteptam la asta!" a completat Sorana Cirstea, ovationata de public si aplaudata de antrenorul sau, Adrian Cruciat.

