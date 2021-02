BREAKING NEWS | Conflict MONDIAL sub ochii lui Ronaldo! Conte i-a aratat degetul din mijloc sefului de la Juve cand credea ca nu-l vede nimeni: "Sa ti-l bagi in ***, idiotule!"

Razboi in toata regula intre Conte si conducerea lui Juve!

Antrenorul Interului a fost surprins de camere aratand degetul din mijloc in directia tribunei VIP in timp ce mergea la cabine, in pauza derby-ului cu Juventus. Returul semifinalelor Cupei Italiei s-a terminat 0-0. Juve a mers mai departe datorita victoriei obtinute pe Meazza saptamana trecuta, 2-1.

Analiza partidei n-a mai interesat pe nimeni la final. Toate intrebarile s-au dus in directia disputei dintre Conte si Agnelli, boss-ul lui Juve. De 3 ori campion in Serie A cu Juventus ca antrenor si de 5 ca jucator, Conte si-a uitat complet trecutul. Gestul sau, circulat in social media abia la finalul intalnirii, a schimbat povestea serii. Initial, la Rai au aparut doar informatii in legatura cu un schimb de replici intre Agnelli si Conte. La interviurile de dupa joc, Conte a si comentat disputa, fara sa stie ca imaginile cu gestul sau au aparut deja pe net: " [Agnelli] Ar trebui sa aiba mai mult respect pentru cei care muncesc! Ar trebui sa fie fair-play, sa fie mai politicosi!"

Conform presei italiene, Agnelli ar fi strigat "Sa ti-l bagi in ***, idiotule!" Si reactia sefului campioanei Italiei, venita dupa fluierul final al partidei de la Torino, a devenit virala.