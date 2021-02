A STAR IS BORN! Marvin, primul meci ca titular la Real! Madridul are un nou pusti GALACTIC in echipa! AICI: ce s-a intamplat in Real 2-0 Getafe

Real Madrid a castigat pe teren propriu in fata lui Getafe, 2-0, si urca peste Barcelona in clasamentul din La Liga.

Benzema a deschis scorul in minutul 60 din pasa lui Vinicius, apoi Mendy a facut 2-0 dupa doar 5 minute.

Stirea serii a fost debutul pustiului Marvin ca titular in echipa lui Zidane. Mijlocasul de 20 de ani mai jucase 20 de minute la San Sebastian, la 0-0 cu Real Sociedad, si 12 minute in deplasarea cu Huesca, in care Real a invins greu, cu 2-1. Contra lui Getafe, Marvin a rezistat pe gazon 55 de minute. Evolutia pustiului crescut in centrul de tineret al Realului i-a incantat pe fani. Retelele de socializare s-au umplut cu reactii!



Marvin Park vs Getafe (09/02/2021). First game as a starter with Real Madrid. pic.twitter.com/fk5oUp8dvh — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) February 9, 2021

Cum arata clasamentul din La Liga: