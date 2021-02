"Trimisa la facut bagaje" | Bianca Andreescu este prima jucatoare din top 10 WTA eliminata de la Australian Open

Bianca Andreescu este prima jucatoare din top 10 WTA eliminata de la Australian Open 2021.

Bianca Andreescu a fost eliminata prematur de la Openul Australian, editia 2021. Jucatoarea canadiana cu origini romanesti a fost invinsa de numarul 71 mondial, Su-Wei Hsieh, scor 6-3, 6-2 intr-o ora si 23 de minute de joc. Andreescu devine prima jucatoare din top 10 eliminata de la Australian Open 2021.

"Nu este niciodata usor sa infrunti jucatoarele de top," a spus Su-Wei Hsieh in interviul oferit dupa meci, care a produs un moment amuzant, jucatoarea din Taipei (35 de ani, 71 WTA) amintindu-i intervievatorului ca in Asia nu este cultural acceptabil sa dezvalui varsta femeilor in public.

Why hit a smash when you can hit the worlds most casual short volley like Hsieh@Eurosport_RU pic.twitter.com/pDcsmEXAlf — Matthew Willis (@MattRacquet) February 10, 2021

Andreescu: "I got off the court and I was looking at my coach, and I said, I'm just disappointed that today that was my all. Because I know I gave my all today and to me I think that was the most disappointing part. She played really well.”#AusOpen — WTA Insider (@WTA_insider) February 10, 2021

Bianca Andreescu a comis 25 de erori nefortate in cele 83 de minute de tenis si va pleca din Australia cu un cec in valoare de $115,275 obtinut in urma victoriei din primul tur, in dauna Mihaelei Buzarnescu, scor 6-2, 4-6, 6-3. "Sunt dezamagita, pentru ca stiu ca am dat tot ce am avut mai bun azi, dar acest joc a fost nivelul maxim de joc de care sunt capabila azi. Asta e cel mai dezamagitor," a spus Andreescu dupa esec.

"Bianca Andreescu, trimisa la facut bagaje in primul turneu jucat din 2019 incoace," au titrat indienii de la Outlook India in urma succesului impresionant bifat de asiatica Su-Wei Hsieh, care urca in clasamentul WTA LIVE 7 pozitii, pana pe locul 64.

Su-Wei Hsieh este una dintre jucatoarele tenace ale circuitului WTA care au pus mari probleme favoritelor in primele saptamani ale turneelor de mare slem: in 2018, Hsieh a invins-o in turul 3 la Wimbledon pe Simona Halep. In a treia runda la AO 2021, Hsieh se va duela cu invingatoarea meciului Venus Williams vs. Sara Errani.