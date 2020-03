"Ar putea fi unul dintre cele mai bune transferuri din istorie?" Ianis Hagi ar putea deveni jucatorul lui Rangers! Presa din Scotia prefateaza mutarea

Ianis Hagi (21 ani) a fost lasat pe banca de Steven Gerrard la meciul din Cupa al lui Rangers, insa antrenorul si-a anuntat intentia de a-l cumpara pe roman de la Genk.

Transferul definitiv al lui Ianis Hagi a devenit unul dintre cele mai populare subiecte din Scotia, iar jurnalistii de la Rangers News au pregatit un editorial pentru mijlocasul roman, in care ii este analizata prestatia.

"Cand Rangers a anuntat transferul lui Ianis Hagi, sub forma de imprumut, de la Genk in ianuarie, toti suporterii scotieni si-au exprimat incantarea pentru sosirea acestuia. Acestia au acceptat ideea ca tanarul fotbalist este un talent urias si va avea nevoie de timp pentru a se adapta.

Insa, chiar si cei mai critici fani trebuie sa fie impresionati de inceputul incredibil a vietii lui Hagi in Ibrox. Jucatorul de 21 de ani si-a aratat deja clasa, in special in Europa, iar acum suporterii sunt in extaz la ideea ca ar putea fi transferat in vara.



Tanarul jucator este motivul pentru care Rangers s-au aflat in urna pentru tragerea la sorti a optimilor Europa League, iar fanii trebuie sa ii multumeasca pentru excursia in Germania. Golurile inspirate impotriva Bragai pe Ibrox nu au aratat doar talentul fantastic pe care il detine, insa a adus una dintre cele mai mari reveniri din istoria Ibrox-ului.

Prestatiile lui Hagi au atras atentia oficialilor FIFA, care au postat despre fostul mijlocas al Fiorentinei. Daca clubul va trece de echipa nemteasca, atunci acest copil minune roman va fi in centrul atentiei. Daca vom reusi sa facem transferul definitiv in vara, ar putea deveni una dintre cele mai bune afaceri din istorie", au scris cei de la Rangers News.