Ianis Hagi da peste LEVERKUSEN in Europa League!!! Sevilla - Roma, Linz - Man Utd! AICI ce meciuri se mai joaca in optimi

Meciuri tari in optimile Europa League! Sevilla da peste AS Roma, Inter peste surpriza sezonului in Spania, Getafe, si Glasgow Rangers, echipa lui Ianis Hagi, peste Leverkusen.

OPTIMILE DE FINALA DIN EUROPA LEAGUE

Linz - Manchester United

Eintracht / Salzburg - Basel

Sevilla - AS Roma

Inter - Getafe

Wolfsburg - Sahtior

Rangers - Leverkusen

Basaksehir - Copenhaga

Olympiakos - Wolves



Ianis Hagi a ramas ultimul roman cu treaba in Europa League in acest sezon! De la 14:00, se trag optimile de finala din Europa League!

Hagi Jr. isi afla adversara in direct pe www.sport.ro! Sunt posibile super meciuri in optimile de finala din Europa League! Rangers poate da peste Inter, Manchester United, Roma sau Sevilla. In aceasta faza a competitiei nu exista protectie de tara, nici capi de serie.

Sunt cunoscute 15 dintre echipele calificate. Ultima va fi aflata azi, dupa disputarea returului dintre Salzburg si Eintracht Frankfurt. Meciul nu s-a putut juca ieri din cauza vantului puternic.