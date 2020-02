"Dam timpul inapoi!" Prima REACTIE a lui Ianis Hagi dupa calificarea in optimi! Mesajul mijlocasului roman pentru fanii lui Rangers

Rangers a reusit sa treaca de saisprezecimile Europa League dupa 9 ani de absenta. Ianis Hagi a fost unul dintre pionii principali ai calificarii, dupa ce a inscris o dubla in meciul tur, cand echipa sa era condusa cu 2-0.

Mijlocasul roman a ratat un penalty in prima repriza, insa s-a revansat cu o pasa perfecta pentru Kent. Ianis a postat pe contul oficial de Twitter un mesaj pentru fanii lui Rangers.

"Dam timpul inapoi! Optimile Europa League pentru prima data din 2011. Incredibil efort al echipei si sustinerea fanilor. Multumim ca ati facut deplasarea!" , a scris Ianis Hagi pe contul de Twitter.

Rolling back the years @EuropeLeague Last 16 for the first time since 2011... ✔

Amazing team effort, and support from the fans. Thanks for making the trip ???? #RangersFC #faith pic.twitter.com/DkaQ9jhjUg