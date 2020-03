"Avem timp cu el!" Steven Gerrard ii transmite un mesaj DIRECT lui Ianis Hagi! Ce a spus antrenorul celor de la Rangers dupa eliminarea din cupa Scotiei

Ce a spus Steven Gerrard dupa eliminarea din Cupa Scotiei.

Rangers a fost eliminata din cupa din Hearts, intr-un meci in care Ianis Hagi nu a fost titular. Acesta a intrat dupa pauza in minutul 63, cand scorul era 1-0 pentru gazde. Antrenorul celor de la Rangers, Steven Gerrard, a spus ca este multumit de Ianis Hagi si de munca pe care o depune la club.

"Avem timp cu Hagi, nu punem inca lucrurile in miscare. A avut deja un impact puternic, suntem impresionati de el si pe teren, si in afara lui. E profesionist si a invatat rapid cum vrem sa jucam. Oamenii vorbesc despre assisturile si golurile sale, insa Ianis e si foarte inteligent tactic. In plus, atitudinea lui, cat munceste, totul ne place la el.

Pentru Hagi, pozitia lui din acest moment la club e fantastica, stiind ca noi avem prima optiune. Dar nu e nevoie sa iau o hotarare acum. Toti cei care vor sa ramana aici trebuie sa joace bine mereu, inclusiv Hagi", a declarat Gerrard dupa eliminarea din cupa.