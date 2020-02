BREAKING NEWS | Dupa Borussia Dortmund, inca o echipa din Bundesliga e pe urmele lui Ianis! Ce club a fost acaparat de prestatiile romanului

Ianis Hagi a intrat pe radarul mai multor echipe dupa prestatiile bune din Europa League.

Evolutiile bune din Europa League l-au pus pe Ianis Hagi in vizorul mai multor cluburi mari.

Potrivit surselor www.sport.ro, Hoffenheim este ultima echipa care este dispusa sa negocieze transferul romanului din vara viitoare. Nemtii s-au interesat de jucator si au purtat deja discutii cu oficialii lui Glasgow despre pretul mijlocasului.

Hoffenheim este pe locul 8 in Bundesliga in acest sezon si este un club care se axeaza pe tinerii cu potential. Roberto Firmino (Liverpool), Niklas Sule (Bayern Munchen) si Joelinton (Newcastle) sunt doar cativa din jucatorii care au plecat de la Hoffenheim pe zeci de milioane in ultimii ani.

Borussia Dortmund este si ea cu ochii pe transferul lui Ianis Hagi si este pregatita sa faca o oferta in vara viitoare.