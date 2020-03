Ianis Hagi, prestatie stearsa in meciul de cupa cu Hearts! A primit cea mai mica nota din echipa

Rangers a ratat calificarea in semifinalele Cupei Scotiei.

Steven Gerrard a decis sa nu-l titularizeze pe Ianis in meciul cu Hearts, insa l-a introdus pe teren in minutul 63 in locul lui Ryan Jack. Mijlocasul roman a avut o prestatie modesta, avand un singur sut catre poarta, iar presa din Scotia l-a notat cu nota 2, cea mai mica din echipa.

Cel mai mare calificatv l-a primit Born Brisic, 6, in schimb ce pentru gazde, Bozanic, autorul golului, a avut cea mai mare nota: 8!

Fanii lui Rangers au vazut insa altfel lucrurie si l-au acuzat pe Steve G ca ar fi trebuit sa inceapa cu Ianis in primul 11, iar lucrurile ar fi aratat altfel. "Hagi pe banca? S-a terminat cu Gerrard pentru mine", a fost unul dintre mesajele postate de fani.