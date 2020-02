LIVE TEXT Hearts - Rangers, ora 19:30 | Steven Gerrard forteaza calificarea in semifinalele Cupei Scotiei! Ianis Hagi este anuntat titular

Rangers merge pe terenul celor de la Hearts in sferturile de finala ale Cupei Scotiei.

Ianis Hagi este anuntat titular intr-un nou meci pentru Rangers. Mijlocasul in varsta de 21 de ani are 8 partide jucate in tricoul scotienilor, in toate competitiile, el reusind deja 3 goluri si 4 pase decisive.

Echipe probabile

Hearts

Zlamal - Clare, Halkett, Souttar, Hickey - Avdijaj, Smith, Irving, Walker- Naismith - Boyce

Rangers

McGregor - Tavernier, Edmundson, Goldson, Barisic - Jack, Arfield, Aribo - Kent, Morelos, Hagi