Presa din Germania confirma informatiile www.sport.ro! Borussia Dortmund este pe urmele lui Ianis Hagi! Ce au spus despre prestatia romanului din returul cu Braga

Ianis Hagi s-a integrat perfect la Glasgow Rangers si ar putea fi protagonistul unui nou transfer in vara.

Ianis Hagi a oferit pasa decisiva la singurul gol al returului dintre Braga si Glasgow Rangers. Echipa lui Steven Gerrard s-a impus cu 4-2 la general si merge in optimile Europa League. Ianis a marcat doua dintre cele 3 goluri ale echipei sale in meciul tur.

Scouterii Borussiei Dortmund au fost in tribune la meciul din retur pentru a-l urmari pe Ianis Hagi si pe Francisco Trincao, jucatorul de la Braga. Cei de la Weltfussbal.de confirma prezenta oficialilor lui Dortmund, dar si interesul pentru mijlocasul roman.

"Hagi in mod deosebit a lasat o impresie pozitiva. Jucatorul roman in varsta de 21 de ani a ratat un penalti in minutul 45, dar a oferit de asemenea pasa decisiva la golul marcat de Ryan Kent", au scris cei de la Weltfussbal.de.

Jurnalistii au mentionat si de interesul pe care clubul din Dortmund la avut pentru Ianis in vara trecuta.

5 milioane de euro trebuie sa plateasca Glasgow Rangers lui Genk pentru transferul definitiv al lui Ianis.