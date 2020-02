"A fost destul de ciudat!" Decizia care l-a scos din minti pe Steven Gerrard! Ce facut Ianis Hagi si de ce s-a enervat antrenorul celor de la Rangers

Decizia care l-a scos din minti pe Steven Gerrard.

Rangers va juca in optimile Europa League impotriva celor de la Bayer Leverkusen. In saisprezecimile competitiei, trupa lui Steven Gerrard a eliminat-o pe Braga, dupa 3-2 pe Ibrox si 1-0 pe terenul celor de la Braga. In meciul disputat la Braga, Ianis Hagi a ratat o lovitura de la 11 metri, iar Steven Gerrard a spus ca lucreaza aceste executii la antrenamente, iar Ianis Hagi nu a executat unde ar fi trebuit sa o faca.

"A fost o interventie fantastica. Exersam loviturile de la 11 metri inaintea fiecarui joc cu doi sau trei jucatori diferiti. Executiile lui Ianis de dinaintea meciurilor cu St. Johnstone si Braga au fost exceptionale. Pur si simplu exceptionale.

In meciul cu Braga, penalty-ul nu a fost executat in locul in care a exersat, ceea ce a fost destul de ciudat. Insa si eu am ratat penalty-uri. Este vorba despre cum reactionezi si cum abordezi jocul dupa aceea. Pentru mine este important ca el a trecut peste si a fost protagonistul momentului care ne-a castigat meciul. Nu suntem singura echipa care are probleme cu penalty-urile, li se intampla pana si celor de la Manchester City. Dar sunt sigur ca atunci cand se va ivi un nou penalty, se va gasi un jucator suficient de curajos, care sa isi asume responsabilitatea si sa profite de oportunitate", a spus Steven Gerrard pentru Daily Record.