Sfatul celui mai cunoscut psiholog sportiv din Romania: "Sa citeasca, sa isi planuiasca cariera, sa stea cu familia, sa fie creativi"

Andreas Hniatiuc crede ca vor iesi mai bine din aceasta perioada de izolare sportivii care au lucrat in tot acest interval atat cu corpul, cat si cu mintea.

Andreas Hniatiuc este presedintele Asociatiei pentru Psihologia Sportului din Romania si a lucrat de-a lungul carierei cu fotbalistii de la Sportul Studentesc, FC National, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, FC Viitorul si Dinamo. El este lector la Scoala Nationala de Antrenori din cadrul FRF si sotul fostei handbaliste Ramona Farcau. Psihologul are cateva sfaturi pentru sportivii de performanta, pentru a fi mai putin afectati de izolarea dictata de autoritati din cauza coronavirusului.

„Sportivii sunt mult mai afectati decat persoanele care nu practica un sport de performanta, pentru ca, prin natura profesiei lor, sportivii sunt persoane dinamice, active. Sedentarismul la care ne expune perioada de izolare nu face altceva decat sa accentueze si mai mult starea de anxietate in care se gasesc sportivii in momentul de fata. Din punctul meu de vedere, un sportiv e mult mai afectat decat o persoana mai sedentara, prin natura profesiei, prin natura preocuparilor, prin natura nivelului de activism. Izolarea creste nivelul de anxietate, de neliniste, se asociaza si cu alte stari. Depresia e ceva mai sever, sa ii spunem anxietate, stare de neliniste. Poate duce si la depresie, desigur, dar pana la depresie, individul trece prin etapa asta de neliniste, de disconfort emotional, pe care o traiesc acum si multi dintre cei care nu fac sport de performanta.

E un timp pe care il pot folosi in favoarea dezvoltarii lor, atat din punct de vedere uman, cat si din punct de vedere sportiv. Eu le recomand tuturor sportivilor sa citeasca, sa urmareasca documentare, adica sa isi petreaca timpul liber intr-un mod constructiv. Mai ales ca acum se bucura de toata tehnologia si de un acces la informatie foarte facil. Sa faca toate acele lucruri pe care nu le-au putut face in perioada in care aveau competitii, pentru ca nu au avut timp sau au ignorat aceste activitati. Sa citeasca foarte mult, sa exerseze sau sa aprofundeze o limba straina, sa isi faca un plan legat de cariera lor, pentru ca in general sportivii romani nu au prea au un plan legat de cariera sau de viata de dupa sport. Adica, de multe ori, lucrurile merg in virtutea inertiei si de multe ori ajung intr-o deriva pe care nu o mai pot controla.

Sa discute cu prietenii. Sa invete lucruri noi, oricat de ciudat ar parea, sa isi dezvolte creativitatea, sa nu se lase prada temerilor si scenariilor cu caracter catastrofic, pentru ca nu este cazul. Lucrurile se vor aseza pe fagasul normal, nelinistea vine doar din faptul ca nu stim cat va dura aceasta situatie. Atunci cand vor reveni lucurile la normal, vor iesi mai bine sportivii care au lucrat in tot acest interval atat cu corpul, cat si cu mintea. Foarte importanta este familia si asta poate fi un argument in favoarea unui timp de calitate petrecut alaturi de cei apropiati, pentru ca, in mod uzual, din cauza lipsei timpului - cantonamente, meciuri, deplasari, competitii - sportivii nu petrec timp mult cu familia. E un moment oportun sa isi tina familia aproape, sa se simta bine si sa foloseasca timpul cu placere.

Sa ceri ajutorul unui psiholog nu mai este ceva inedit in 2020. La momentul de fata, persoanele incep sa inteleaga utilitatea si rolul unui psiholog in viata sportivilor. Trebuie sa ne raportam si la ce se intampla pe afara, unde era bine stiut rolul psihologului inca din anii ’80. Cred ca sportivii au inceput sa inteleaga ca psihologul e un punct de sprijin in cariera lor si, in niciun caz, nu trebuie asociat cu probleme sau cu tulburari grave. Asta tine foarte mult de educatia sportiva. Asta pot face sportivii in perioada asta: isi pot cultiva nivelul de educatie sportiva”, a declarat Hniatiuc pentru Sport.ro.