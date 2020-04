"Poate sa stea linistit acum!" Prima reactie din vestiarul lui Gaziantep dupa ce Marius Sumudica a dezvaluit ca a avut coronavirus! Alexandru Maxim stia ca antrenorul roman a fost infectat cu COVID-19

Alexandru Maxim a facut primele dezvaluiri dupe ce Marius Sumudica a spus ca a fost infectat cu Covid-19.

Alexandru Maxim (29 de ani) dupa ce a fost imprumutat de Mainz la echipa antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep, a avut o serie de prestatii foarte convingatoare. Acum cateva zile, Marius Sumudica a declarat in exclusivitate la Ora Exacta in Sport ca este de parere ca a avut coronavirus la finalul anului trecut. Antrenorul roman a fost rapus de o pneumonie puternica si considera ca a avut coronavirus.

"Ne povestea si noua cand a inceput nebunia asta cu virusul. Ne-a povestit inainte de antrenament ca in decembrie si el si intreg staff-ul au avut simptome. Nu stim sigur daca a fost virus sau nu, dar a fost o raceala destul de puternica. Din cate am inteles, a facut o pneumonie, sau ceva de gen, o raceala care i-a tinut la pat cateva zile. El spune ca ar fi fost acest virus. Inseamna ca e imun. Daca a avut virusul, poate sa stea linistit", a declarat Alexandru Maxim pentru Telekomsport.

Maxim a vorbit si despre relatia pe care o are cu Marius Sumudica si spune ca si-ar dori sa continue la Gaziantep, chiar daca in vara ii expira imprumutul de la Mainz.

"Mi-as dori sa continui sa lucrez cu Marius Sumudica, am o relatie extraordinara cu el, ne intelegem foarte bine. Mi-a oferit libertatea de care aveam nevoie, ma intelege si mi-as dori foarte mult sa pot continua cu el. Am avut colegi care au lucrat cu el, am prieteni care au lucrat cu el si mi-au povestit numai lucruri frumoase despre antrenorul Marius Sumudica si despre omul Marius Sumudica. Nu am discutat decat o data cu el la telefon inainate de a semna. Din cate am inteles si el si-ar dori ca eu sa continui si eu la randul meu mi-as dori sa continuam impreuna", a mai spus Alexandru Maxim.