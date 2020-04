ZECI DE MII de oameni sunt deja pe stadionul unde portile s-au INCHIS din cauza coronavirusului! Ce au putut sa faca in timpul pandemiei

Suporterii nemti sunt pregatiti daca meciurile se vor desfasura cu portile inchise.

Fanii celor de la Borussia Monchengladbach au platit pentru ca pancarte cu chipurile lor sa fie instalate pe stadion, iar in cazul in care Bundesliga se va relua si meciurile se vor juca cu portile inchise, favoritii lor vor avea totusi "sprijin" in tribune.

Sefii fotbalului din Germania planuiesc sa reia campionatul, insa fara spectatori. Un numar de 200 de oameni ar urma sa primeasca acces la partide: jucatori si stafful echipelor, medici, arbitri, copii de mingi, jurnalisti, stewarzi si angajati ai televiziunii producatoare.

Dynamo Brest din Belarus, singura tara europeana unde inca se mai joaca fotbal, a profitat de situatia actuala si a facut un lucru asemanator precum cel realizat de nemti. Bielorusii au scos la vanzare bilete virtuale pentru fanii din intreaga lume, care in schimbul a 24 de euro, pot avea chipul printat pe un carton in marime naturala, care va fi plasat in tribunele stadionului.