Victor Piturca nu primeste pe nimeni in casa pana nu este testat de coronavirus: "Am un dispozitiv de testare!" 

Victor Piturca a luat masuri serioase in lupta cu pandemia de coronavirus si nu primeste in casa oameni decat dupa ce sunt testati.

Fostul antrenor al Craiovei a marturisit pentru Digi Sport ca a reusit sa faca rost de un dispozitiv de testare si isi testeaza fiecare oaspete care vine ii vizita, inclusiv pe fiul sau, Alex.

"Am un dispozitiv de testare, mi-a trimis cineva din Anglia, pe baza de sange, recoltezi putin sange din deget si iti arata daca este sau nu infectata persoana. Obligatoriu si fiul meu face testul, pe terasa isi face testul si dupa intra in casa.

Mama mea are 87 de ani, soacra mea are 78, ambele stau in casa cu noi, de aia facem testele, pentru ele e periculos", a declarat Victor Piturca la Digi Sport.