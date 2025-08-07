MM Stoica a luat foc când a auzit de psiholog la FCSB: „Poate sunt învechit, dar nu mă interesează”

MM Stoica a luat foc c&acirc;nd a auzit de psiholog la FCSB: &bdquo;Poate sunt &icirc;nvechit, dar nu mă interesează&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica a fost întrebat dacă un psiholog ar rezolva o parte din problemele pe care le are FCSB și a luat foc când a auzit de asta.

TAGS:
psiholog sportivMM StoicaFCSBSuperligaGigi Becali
Din articol

Meciul FCSB - Drita este programat joi, de la 21:30, pe Arena Națională, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO și PRO TV.

MM Stoica a luat foc când a auzit de psiholog la FCSB

FCSB traversează o perioadă slabă în acest start de sezon, după ce a fost eliminată de Shkendija din Champions League și a pierdut două partide consecutive în campionat.

În acest context, Mihai Stoica a fost întrebat dacă aducere unui psiholog sportiv la formația bucureșteană ar putea să îi facă pe jucători să revină la forma din stagiunea trecută.

Președintele consiliului de administrație de la FCSB s-a enervat în momentul în care a fost adusă în discuție o astfel de soluție.

„Dacă aduc psiholog la echipă, atunci eu pentru ce ar trebui să mai merg pe acolo? Cred că am suficient descernământ, experienţă fotbalistică şi cunoştinţe din orice domeniu al fotbalului încât să nu am nevoie de unul să vină să-mi spună: <<Bateţi, lingura în oală şi vedeţi dacă roşu e mai verde decât albastru>>. Poate sunt învechit, dar nu mă interesează. Doi ani de zile am dominat fotbalul românesc, am făcut record în Europa, am jucat 64 de meciuri şi deodată avem nevoie de psiholog? 

Nu avem nevoie de psiholog. Avem nevoie de fotbalişti care să depăşească temerile şi ştim cum să le explicăm cum s-o facă. 

Am stat şi eu de vorbă cu nişte psihologi şi mi se par impostori unii, poate nu toţi şi sigur că nu toţi. 

Echipa asta a dominat PAOK cum nicio echipă românească n-a dominat o campioană dintr-o competiţie precum cea a Greciei, cu salarii de milioane. A bătut de trei ori PAOK, ne trebuiau psihologi atunci? Da, e aceeaşi situaţie. Ce s-a întâmplat la PAOK cu noi, ni s-a întâmplat nouă acum. 

(n.r. - Aţi mai trecut printr-o astfel de situaţie?) Ne-a bătut Karagandy şi în campionat nu băteam pe nimeni”, a declarat Mihai Stoica, conform Prima Sport.

Dacă FCSB se va califica în turul al treilea din preliminariile Europa League, „roș-albaștrii” vor da peste Aberdeen în play-off-ul competiției.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - Drita, de la 21:30, LIVE pe VOYO și Pro TV. Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Drita, de la 21:30, LIVE pe VOYO și Pro TV. Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
Gigi Becali l-a reprimit &icirc;n lotul lui FCSB, dar nu poate să &icirc;l &icirc;nregistreze: &bdquo;Vă dați seama ce t&acirc;mpenie?&rdquo;
Gigi Becali l-a reprimit în lotul lui FCSB, dar nu poate să îl înregistreze: „Vă dați seama ce tâmpenie?”
ULTIMELE STIRI
Tricoul de &bdquo;hattrick&rdquo; a lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Tricoul de „hattrick” a lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Un prieten din fotbal al lui Gigi Becali: Dacă i-au bătut Shkendija și bucătarii de data trecută e clar că toți &icirc;i pot bate!
Un prieten din fotbal al lui Gigi Becali: "Dacă i-au bătut Shkendija și bucătarii de data trecută e clar că toți îi pot bate!"
Alexander Zverev a ratat calificarea &icirc;n finala turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto. Cine l-a &icirc;nvins și cu ce scor
Alexander Zverev a ratat calificarea în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto. Cine l-a învins și cu ce scor
Bani cu lopata! Ce premii sunt puse &icirc;n joc la US Open 2025
Bani cu lopata! Ce premii sunt puse în joc la US Open 2025
Feyenoord - Fenerbahce, cel mai tare duel din Champions League, decis &icirc;n 90+1! Fără FCSB, dar cu Shkendija, Kairat, Qarabag sau Pafos
Feyenoord - Fenerbahce, cel mai tare duel din Champions League, decis în '90+1! Fără FCSB, dar cu Shkendija, Kairat, Qarabag sau Pafos
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Reghe&ldquo;, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

„Reghe“, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

Probleme mari la FCSB! Atacantul are nevoie de operație

Probleme mari la FCSB! Atacantul are nevoie de operație

Victor Becali s-a convins după patru etape: &rdquo;Ei vor fi campioni&rdquo;

Victor Becali s-a convins după patru etape: ”Ei vor fi campioni”

Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

A semnat cu Universitatea Craiova cu o zi &icirc;nainte de meciul cu Spartak Trnava: &rdquo;Mult succes, leule!&rdquo;

A semnat cu Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu Spartak Trnava: ”Mult succes, leule!”

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un rom&acirc;n

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un român

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!