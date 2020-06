E vedeta mondiala, dar fanii nu l-au mai recunoscut, dupa ce s-a ingrasat 20 kg in izolare!

Britanicul este fan Arsenal, dar este mai cunoscut si mai bogat decat Aubameyang.

Chef Jamie Oliver, unul dintre cei mai cunoscuti maestri bucatari din lume, a devenit de nerecunoscut, dupa ce s-a ingrasat 20 de kilograme in timpul perioadei de izolare dispuse de autoritatile britanice din cauza pandemiei de coronavirus. In ultimele doua luni, bucatarul a realizat emisiunea “Keep Cooking and Carry On” din interiorul vilei sale de 7.5 milioane de euro aflata in zona rurala a comitatului Essex, din sud-estul Marii Britanii. Dupa usurarea restrictiilor, Oliver s-a mutat in locuinta sa de lux din Londra si a inceput sa isi primeasca prietenii in vizita, dar a fost de nerecunoscut de fani atunci cand a iesit pe strada.

Cheful britanic si-a petrecut perioada de izolare doar in casa, primind ingredientele de la curieri, prieteni si membri ai familiei, si a recunoscut ca nu prea a facut miscare, in timp ce a devorat toate mancarurile preparate. Oliver, care a implinit 45 de ani in izolare, este bucatar de renume international, proprietar de retea de restaurant si realizator de emisiuni tv pe teme culinare, avand o avere estimate la 400 de milioane de dolari.

Printre zecile sale de programe tv se numara si emisiunile “The Naked Chef”, “Jamie’s Kitchen”, „Oliver's Twist”, “Feed Me Better”, „Jamie Oliver's Food Revolution”, „Jamie's Comfort Food” si „Jamie's 15 Minute Meals”. De asemenea, Oliver a scris carti de bucate vandute in sute de milioane de exemplare, a primit distinctia Member fo British Empire (MBE) pentru serviciile aduse industriei ospitalitatii, are produse alimentare cu numele sau si o retea de restaurante la nivel mondial, care insa s-a redus in ultimii ani, din cauza vanzarilor sau inchiderii. Impreuna cu Anthony Bourdain, Wolfgang Puck, Gordon Ramsay, Bobby Flay, Rachael Ray sau Guy Fieri este considerat unul dintre cei care au contribuit decisiv la renasterea artei culinare in ultimele decenii. El este un fan impatimit al echipei Arsenal si al nationalei Angliei.