"Atunci ar putea aparea un nou val de infectari cu COVID-19!" Momentul care poate declansa din nou HAOSUL in Romania! Cand se poate produce un nou val masiv de imbolnaviri cu coronavirus

Un fotbalist din Liga 1 a vorbit despre situatia fotbalului din Liga 1 in acest moment.

Alex Pascanu, fotbalistul imprumutat de CFR Cluj la FC Voluntari, se afla in izolare la bunicii sai in carantina si a vorbit despre sitautia din Liga 1. Jucatorul se teme de faptul ca in momentul in care va fi reluata Liga 1, ar putea aparea un nou val de infectari cu COVID-19.

"Eu sunt in carantina, la bunici, la tara. Va dati seama ca nu e usor, pentru toti e mai greu. Dar incercam sa trecem cu bine peste perioada asta. Eu risc mai mare pentru ca o sa avem doar 3 saptamani de pregatire inainte de primul meci, dar imi doresc sa incepem cat mai repede, pentur ca imi e dor sa joc si imi e dor de fotbal. Noi ar trebui sa incercam sa ne mentinem in forma cat putem acasa. Nu cred ca nu a venit bine pentru nicio echipa pauza asta, dar toti suntem in aceeasi situatie, dar cand se va relua campionatul, sper sa revenim la aceeasi forma.

E foarte important ce mancam in perioada asta, am venit la bunici, au o curte mai mare la tara. Am in curte un spalier care are 20-25 de kg si fac exercitii cu el ca sa ma mentin in forma. Pot sa ies si pe niste campuri aici in sat, sa pot sa alerg. Nu ma intalnesc cu politia, Am declaratia la mine, am masca la mine, dar nu ma intalnesc cu nimeni", a declarat Pascanu in exclusivitate la Ora Exacta in Sport.

Pascanu a vorbit si despre momentul in care se va relua Liga 1.

Fotbalistul celor de la FC Voluntari este de parere ca ar putea exista un al doilea val de infectari cu coronavirus in momentul in care campionatul in Romania se va relua.

"Da, va dati seama ca o sa fie mai multe riscuri, mai ales pana nu se gaseste un vaccin sa fim cu totii in siguranta, autoritatile stiu mai bine, ei iau cele mai bune decizii", a mai spus Alex Pascanu.