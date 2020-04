Au dat cu vodca, dar degeaba! Situatia in singura tara din lume care sfideaza pandemia de coronavirus incepe sa devina din ce in ce mai grava! Ce s-a intamplat

Situatie dramatica in singura tara care sfideaza pandemia de coronavirus.

Situatia in Belarus, singura tara careia nu i-a pasat de epidemia de coronavirus incepe sa devina din ce in ce mai grava. Presedintele tarii, Alexander Lukashenko, a dezvaluit ca nimeni nu va muri de coronavirus in Belarus, iar cei care au decedat deja, aveau alte probleme de sanatate. Totodata, la inceput pandemiei, acesta i-a sfatuit pe locuitori sa bea vodca, sa mearga la sauna si sa faca sport, iar in acest fel nu se vor imbolnavi.

Chiar daca campionatul de fotbal masculin continua, Federatia de Fotbal din Belarus a anuntat ca a amanat startul campionatului feminin, dupa ce cateva jucatoare au intrat in contact cu posibile persoane infectate cu COVID-19.

Pana in acest moment, in Belarus, sunt raportate 3728 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si 36 de decese, insa un fost candidat la presedintie, il acuza pe actualul presedinte ca ascunde numarul real de cazuri.

"Situatia este catastrofala. Cifrele reale ar fi de cinci sau chiar zece ori mai mari decat ce li se prezinta oamenilor. Informatiile vin direct de la doctori, multe apar si pe retelele de socializare. E un dictator obisniit sa rezolve problemele cu violenta, inchizandu-si rivalii. Dar asta nu merge cu virusul", a declarat Andrei Sanikov.

