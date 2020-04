Motivul pentru care imigrantii din Suedia sunt mai afectati de coronavirus decat restul populatiei: "A avut un impact diferit"

Suedia este una dintre tarile care nu au luat masuri dure de izolare si a adoptat o alta strategie pe timp de pandemie.

Suburbiile din Suedia sunt cele mai afectate zone din aceasta tara de coronavirus. Una dintre ele mai afectate zone este Spanga, o suburbie a capitalei Stockholm. Conform datelor, aici exista 47 de cazuri de COVID-19 la 10 mii de locuitori, media in Stockholm fiind de 13 cazuri la 10 mii de locuitori.

Josef Gourie, fostul portar sirian, locuia in aceasta zona si a ajuns sa fie una din victimele acestui nemilos virus. Josef a murit la 64 de ani si era descris ca fiind unul dintre "gigantii epocii de aur a fotbalului sirian".

"Inca e greu de crezut ca cineva atat de puternic ca el a putut sa moara asa. Toata lumea din zona ii spunea Josef eroul", a spus fiica acestuia, Mirrey, potrivit TRT World.

Un jurnalist suedez cu origini siriene, pe nume Nuri Kino, a spus cum a pierdut persoane dragi si ce efecte are coronavirus in acea zona: "Am doi unchi, un var si o matusa in spital. Cinci dintre prietenii mei si-au pierdut persoane dragi. Exista diferente intre modul in care comunitatile de imigranti si cele suedeze socializeaza. De exemplu, pot fi 500 de oameni la o nunta sau la o inmormantare. De asemenea, avem biserici cu 800 sau mai multi participanti, asociatii si cluburi unde sute de oameni se intalnesc zilnic. Strategia suedeza pentru coronavirus nu este ajustata pentru acest tip de comportament."

Carina King, medic epidemiolog, sustine ca "infectia a avut un impact diferit asupra grupurilor socio-economice."

In Suedia, scolile raman deschise si viata continua normal, iar mai multi cercetatori si experti au criticat aceasta tara si conducatorii pentru lipsa masurilor impotriva COVID-19.

