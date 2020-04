Oamenii de stiinta au descoperit sase tipuri noi de coronavirus printre lilieci! Anuntul cercetatorilor 

Oamenii de stiinta incearca sa previna o viitoare pandemie facand cat mai multe studii si cercetari.

In ultimul studiu condus de Programul Global de Sanatate Smithsonian, cercetatorii au descoperit sase tipuri noi de coronavirus la lilieci. Cercetatorii iau in calcul ca tulpinile gasite in Myanmar ar putea face parte din aceeasi familie cu SARS-CoV2, virusul care cauzeaza COVID-19.

Cercetatorii spera ca acest studiu sa ajute "intelegerea diversitatii coronavirusurilor la lilieci si sa ajute la informarea eforturilor facute la nivel globat pentru a detecta, preveni si raspunde bolilor infectioase care pun in pericol sanatatea publica, in special in lumina pandemiei de coronavirus care este in desfasurare".

Pentru studiu, oamenii de stiinta au colectat mai mult de 750 de esantioane de saliva si materii fecale de la lilieci. In urma analizei esantioanelor s-au detectat cele 6 tipuri noi de coronavirus, dar si unul care a mai fost gasit in Asia sud-estica.

"Trebuie sa incercam sa identificam si sa prevenim aceste lucruri. Trebuie sa construim resurse pentru fauna salbatica, ca sa o putem testa si sa o supraveghem", a declarat Suzan Murray, directorul Programului de Sanatate Globala.