Simte că obrajii îi iau foc. E înconjurată de frumusețe, așa cum și-a dorit. Kasandra trece pragul universității din Strasbourg cu inima bubuindu-i în piept. Își ține strâns de mână tatăl, pe Iosif Rotariu, fostul mare fotbalist român, și pășește apăsat.

Kassandra Rotariu, o promisiune ținută



Un profesor o salută cu semnul universal de ospitalitate: zâmbetul. Niște note de pian zboară prin sala mare cât un teren de tenis. E emoție, e zarvă. Stocate pe telefoanele curioase ale părinților, momentele din prima zi de studenție vor rămâne într-un album de amintiri toată viața. Un băiat pistruiat o întreabă ceva într-o franceză grăbită. Kassandrei îi acoperă gândurile tot cuvintele drăgăstoase ale mamei, Dana.



Kassi are lacrimile gata să izbucnească.



Iosif își strânge fiica și mai tare de mână. E mândru ca atunci când i se cânta imnul la Coppa del Mondo. Își găsește cu greu cuvintele. "Je suis Iosif" se prezintă. "Așa s-au brodat lucrurile", îi răspunde cu o voce gâtuită altui părinte. E tată. Un tată împlinit. Un tată devenit ad-hoc fotograf profesionist pentru cea mai importantă zi din viața Kassandrei.



Radiază o bucurie sinceră. E mândru că fiica lui a reușit să-și atingă visul pe un culoar strâmt al unei vieți care a încercat-o cu asprime. Background-ul e arhicunoscut. Nici nu mai contează. Kassi a avut putere să depășească orice obstacol ivit în cale. Nu se teme de nimic. De nicio operație. 50 de operații? Doar un detaliu ce-l ține la degetul mic. Kassi nu se teme de niciun curs al vieții. Așteaptă doar... cursurile! Prezentul contează! A terminat Liceul Shakespeare din Timișoara și i-a promis mamei că va deveni studentă. În Franța! Și da. "Acum" e cel mai important!



Cristina Kassandra Rotariu. Ne/e a Timisoara, Roumanie. Statut: etudiant. Inscription principale: Diplome d'Universite Bachelor en sciences du management Diplome Affaires Internationales. Cuvintele scrijelite pe 'Certificat de scolarite' devin doza care o ambiționează și mai tare pe Kassandra. Pentru Rotariu e o mulțumire imensă.

Kassandra Rotariu și Iosif Rotariu, cu privirea spre Cer după ceremonia din Strasbourd. Dana Rotariu îi privește de Sus



Ceremonia de la Universitatea din Strasbourg se apropie de final. Fostul mijlocaș al Stelei și al naționalei stă pe un scaun. Nici alergările prin Forban parcă nu-l epuizau așa. Puterea și abnegația din teren și-a demonstrat-o și-n viața de zi cu zi. Și, din rolul de părinte, s-a dat peste cap să facă orice pentru Kassandra.



Dă din cap cu aerul omului mulțumit. A dus-o pe Kassandra până la un punct important al vieții și și-a ținut promisiunea față de Dana. Aruncă o privire scurtă spre cer, știe că jumătatea sa îi privește de Sus.



Iosif și-a ținut promisiunea: a ajutat-o cât a putut pe Kassandra să devină studentă. Studentă la Strasbourg.

