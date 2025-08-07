Iosif Rotariu, fost jucător al Stelei, al Politehnicii Timișoara și al naționalei României, a discutat în exclusivitate cu Sport.ro despre șansele echipelor românești în cupele europene. Într-un articol anterior, a analizat-o pe FCSB, iar acum vorbește despre CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Despre „dubla” CFR-ului cu Braga spune că va fi una foarte grea: „Orice echipă din Portugalia este clar peste orice echipă din România. Ce fotbaliști pleacă din Portugalia, de la Sporting, Benfica, Braga, de peste tot, la echipele mari din Europa, unde joacă, nu stau pe bancă, și ce națională au... CFR pornește cu șansa a doua. E mai greu decât cu Lugano, posibil să nu mai aibă nici norocul pe care l-au avut cu elvețienii”.

Rotariu crede că Universitatea Craiova are cel mai simplu duel, cu Spartak Trnava: „Craiova a arătat o formă foarte bună, și în meciul din cupele europene, și în campionat. Pare la ora actuala echipa care stă cel mai bine și din punct de vedere fizic, și numeric, al lotului, și la modul cum se exprimă în teren. Craiova are și experiență în cupele europene și cred că are o șansă mare anul acesta”.

Screciu și Chiricheș n-au profil de mijlocași



L-am întrebat pe omul care l-a marcat pe Maradona la Campionatul Mondial din 1990 dacă Screciu s-ar asemăna cu el ca profil, atunci când joacă la mijloc. Răspunsul a fost categoric: „Păi nu, nu, nu. Pentru că nu este executant de faze fixe și nu are pasă lungă. El e un fundaș central, zic eu, de bază. Nu e mijlocaș. El și Chiricheș la fel, n-au profil de mijlocași. Nici Chiricheș nu are o poziție chiar clară de mijlocaș. Stă întors, cu spatele... până preia, până se întoarce. Într-adevăr, are forță și experiență, dar nu are mișcările de mijlocaș central. El joacă foarte bine când vine cu fața la joc, când iese de pe linia de fund cu mingea la picior”.

