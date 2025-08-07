- Iosif Rotariu, fost jucător al Stelei, al Politehnicii Timișoara și al naționalei României, a discutat în exclusivitate cu Sport.ro despre șansele echipelor românești în cupele europene. Într-un articol anterior, a analizat-o pe FCSB, iar acum vorbește despre CFR Cluj și Universitatea Craiova.
Despre „dubla” CFR-ului cu Braga spune că va fi una foarte grea: „Orice echipă din Portugalia este clar peste orice echipă din România. Ce fotbaliști pleacă din Portugalia, de la Sporting, Benfica, Braga, de peste tot, la echipele mari din Europa, unde joacă, nu stau pe bancă, și ce națională au... CFR pornește cu șansa a doua. E mai greu decât cu Lugano, posibil să nu mai aibă nici norocul pe care l-au avut cu elvețienii”.
Rotariu crede că Universitatea Craiova are cel mai simplu duel, cu Spartak Trnava: „Craiova a arătat o formă foarte bună, și în meciul din cupele europene, și în campionat. Pare la ora actuala echipa care stă cel mai bine și din punct de vedere fizic, și numeric, al lotului, și la modul cum se exprimă în teren. Craiova are și experiență în cupele europene și cred că are o șansă mare anul acesta”.
Screciu și Chiricheș n-au profil de mijlocași
L-am întrebat pe omul care l-a marcat pe Maradona la Campionatul Mondial din 1990 dacă Screciu s-ar asemăna cu el ca profil, atunci când joacă la mijloc. Răspunsul a fost categoric: „Păi nu, nu, nu. Pentru că nu este executant de faze fixe și nu are pasă lungă. El e un fundaș central, zic eu, de bază. Nu e mijlocaș. El și Chiricheș la fel, n-au profil de mijlocași. Nici Chiricheș nu are o poziție chiar clară de mijlocaș. Stă întors, cu spatele... până preia, până se întoarce. Într-adevăr, are forță și experiență, dar nu are mișcările de mijlocaș central. El joacă foarte bine când vine cu fața la joc, când iese de pe linia de fund cu mingea la picior”.
Iosif Rotariu a fost un mijlocaș la închidere de forță, care în afara faptului că recupera foarte bine, dădea și pase decisive, apărea la finalizare și executa lovituri libere. „Eu întotdeauna ajungeam cu fața la poartă. În ziua de astăzi, puțini mijlocași la închidere mai ajung”, e de părere „Roti”.
- 32 de goluri a marcat Rotariu pentru Steaua în cele 114 meciuri pe care le-a jucat în tricoul roș-albastru: 28 de reușite în perioada 1986-1990, în 93 de apariții, și 4 în 1998-1999, în 21 de partide.
Iosif Rotariu: „Bîrligea nu are calitatea lui Louis Munteanu”
L-am chestionat pe fostul internațional și despre Louis Munteanu. E pregătit atacantul CFR-ului pentru un campionat puternic sau trebuie să mai câștige experiență? „Păi unde să mai câștige experiență? La noi nu e competiția atât de puternică încât să zici că dacă pleacă de aici joacă sigur într-un campionat puternic.Acum el știe, a fost golgheterul României, are oferte, trebuie să facă pasul. Vom vedea dacă se va acomoda sau nu. Are și experiența din Italia, are experiența foarte bună din România. E jucătorul care trebuie să facă pasul mai departe”.
Rotariu și-a dezvăluit și favoritul pe postrul de atacant central, comparându-i pe Louis Munteanu sau și Bîrligea: „Îmi place mai mult Louis Munteanu. E un jucător care intră în combinații, un jucător care speculează foarte bine, care are execuții foarte bune. Bîrligea e un jucător de forță, de angajament fizic, gen Puscaș. Nu este de calitatea lui Louis Munteanu. Pe Louis Munteanu îl știu de la 16-17 ani. Are ceva în plus față de ceilalți atacanți din România. E și foarte tehnic, intră în combinații. Mie îmi place foarte mult”.
Louis Munteanu a marcat 25 de goluri pentru CFR în sezonul trecut, 23 în SuperLiga României și două în Cupă, și a dat trei pase decisive.
În sezonul curent, Munteanu a marcat un singur gol în 6 meciuri jucate, în returul cu Paksi, 3-0, dar a fost titular în numai două partide, cele cu Lugano, din Europa League.