Imediat după meci, cipriotul și-a dat demisia.

Gigi Becali, mesaj de la Pintilii: ”Nea Gigi, vreau să mă odihnesc că sunt distrus!”

La scurt timp, Gigi Becali a anunțat că vrea să îl aducă la echipă pe Mirel Rădoi, lucru ce s-a concretizat în cursul zilei de luni. Mirel Rădoi va semna cu FCSB și va fi antrenorul echipei în play-out, până în vară, atunci când va pleca la o altă echipă din străinătate.

După întâlnirea cu Mirel Rădoi, Gigi Becali a dezvăluit ce i-au transmis Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

”Charalambous mi-a transmis că vrea să se întâlnească să îmi mulțumească și să își ia la revedere. Pintilii mi-a mulțumit, mi-a zis: ’Nea Gigi, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și înainte, și acum. Vreau să stau trei luni, vreau să mă odihnesc, că sunt distrus. Mi-a zis că are deja trei-patru oferte Charalambous, dar nu se duce. Ofertele sunt bune”, a dezvăluit Gigi Becali.