Într-un interviu pentru Sport.ro, Iosif Rotariu a vorbit și despre Louis Munteanu și Daniel Bîrligea, atacanții de valoare din campionatul României de la CFR Cluj, respectiv FCSB.



Niciunul dintre cei doi nu au avut însă un start fulminant de sezon. Munteanu a avut o stagiune precedentă încărcată și de EURO U21 și a început târziu pregătirea pentru noul sezon la Cluj.



În ceea ce-l privește pe Bîrligea, atacantul lui FCSB, a absentat de la șapte dueluri oficiale în noua stagiune din cauza unei probleme medicale la picior. El a revenit cu Shkendija în a doua manșă din turul 2 preliminar UCL.



Iosif Rotariu i-a comparat pe Munteanu și Bîrligea: ”Are ceva în plus nu doar față de el, ci și față de restul atacanților din România”



Iosif Rotariu consideră că Louis Munteanu este un atacant complet și că Bîrligea nu posedă această caracteristică. Fostul internațional român a sugerat că vârful lui FCSB este axat mai mult pe forța fizică.



”Păi unde să mai câștige experiență (n.r. Louis Munteanu)? La noi nu e competiția atât de puternică încât să zici că dacă pleacă de aici joacă sigur într-un campionat puternic. Acum el știe, a fost golgheterul României, are oferte, trebuie să facă pasul. Vom vedea dacă se va acomoda sau nu. Are și experiența din Italia, are experiența foarte bună din România. E jucătorul care trebuie să facă pasul mai departe.



Îmi place mai mult Louis Munteanu. E un jucător care intră în combinații, un jucător care speculează foarte bine, care are execuții foarte bune. Bîrligea e un jucător de forță, de angajament fizic, gen Puscaș. Nu este de calitatea lui Louis Munteanu. Pe Louis Munteanu îl știu de la 16-17 ani. Are ceva în plus față de ceilalți atacanți din România. E și foarte tehnic, intră în combinații. Mie îmi place foarte mult”, a spus Rotariu.

