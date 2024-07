Spania a devenit campioană europeană la turneul din Germania, iar Lamine Yamal (17 ani, FC Barcelona) a impresionat întreaga suflare fotbalistică. Selecționerul Luis de la Fuente a avut un mare rol, în opinia lui Iosif Rotariu, fost mare mijlocaș al României, un stângaci care executa lovituri libere și șuta de la mare distanță.

În vârstă de 62 de ani, Rotariu, component al României la Campionatul Mondial din 1990, consideră că selecționerul Spaniei a a dat dovadă de știință, inteligență și curaj când a mizat pe Yamal.

Iosif Rotariu a numit fotbalistul-minune: "Lamine Yamal scoate om din joc, se duce să finalizeze. Stângacii au calitatea asta de tineri"

Iosif Rotariu a văzut toate meciurile de la EURO 2024.

"M-am uitat la toate meciurile de la Campionatul European. Spania a meritat după cum a jucat, ei au meritat cel mai mult să câștige Europeanul.

Îmi place foarte mult de Yamal, e minunat ceea ce face pe teren, o încântare. La vârsta lui, la personalitatea lui în joc, e nemaipomenit! Realizările pe care le are sunt senzaționale, are personalitate, se duce să finalizeze, scoate om din joc. Nici nu pare de 17 ani, așa maturitate arată în momentele în care colegii nu găsesc soluții.

Dacă vă uitați în istoria fotbalului mondial, Maradona, Messi - numai stângacii au calitatea asta de tineri. E și meritul mare al antrenorului, sunt unii antrenori care nu riscă cu jucători tineri indiferent de calitatea lui. E bun de tot copilul ăsta", afirmă Rotariu pentru Sport.ro.

Spania a cucerit pentru a patra oară titlul european după 2-1 în finala cu Anglia. EURO 2024 a fost transmis în direct de Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Iosif Rotariu: "În România sunt etichetați tineri și la 25 - 30 de ani"

Stabilit în Timișoara, Rotariu (25 de selecții / un gol pentru națională) l-a remarcat și pe Jamal Musiala și pune tema tinerilor care au excelat la EURO într-un context mai larg.

"Mi-a plăcut și Musiala, are viteză de reacție, are tehnică bună în regim de viteză, are personalitate în joc.

E diferență mare de valoare între jucătorii tineri de la European și jucătorii tineri de la noi. Noi suntem departe, la ei sunt tineri de la 16-18 ani, în România sunt etichetați tineri și la 25 de ani, și la 30 de ani. E diferență mare de valoare, de ritm", a mai declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Cotat la 120 milioane de euro, Lamine Yamal mai are contract cu FC Barcelona până pe 30 iunie 2026. La reprezentativa Spaniei a jucat 14 meciuri și a înscris de trei ori.

Jamal Musiala are 21 de ani și e cotat la 130 milioane de euro. Component al echipei Bayern Munchen, Musiala a evoluat pentru Die Manshaft în 34 d epartide și a înscris de cinci ori.

Iosif Rotariu a jucat cu Steaua finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, scor 0-4 cu AC Milan și a fost unul dintre cei mai valoroși tricolori la Coppa del Mondo, când l-a marcat pe Diego Maradona, în România - Argentina 1-1.

După plecarea de la Steaua, stângaciul cu centrări perfecte a devenit primul căpitan străin din istoria lui Galatasaray.