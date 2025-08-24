Iosif Rotariu (62 de ani), fost internațional cu 25 de meciuri și un gol pentru România și cvintuplu campion național cu Steaua București în anii 80-90, e scouter acum pentru Academia Hagi pe zona Timișoara, acolo unde locuiește. „Roti” vorbește în exclusivitate pentru Sport.ro despre șansele de calificare ale naționalei României la Campionatul Mondial din 2026, despre Rațiu, Drăgușin și Ianis Hagi.



Ați găsit ceva prin Timișoara pentru Hagi?

E cam greu, că sunt pretențiile mari. Deocamdată, nu.



Erau doi timișoreni la naționala U19...

Szimionaș și Vermeșan.



Îi știați?

Da, îi știu de mici. Ei au plecat la nici 16 ani la Verona

Iosif Rotariu: „Doi timișoreni cu calități”



Da, sunt în Italia. Cum îi vedeți ca jucători? Sau cum îi vedeți acum, după ce au jucat la Europeanul Under 19?

Păi, ce să zic, nu prea poți să analizezi jucătorii când sunt juniori, pentru că impactul cu seniorii e foarte mare. Foarte mulți dintre cei care au plecat în străinătate la 16 ani s-au întors înapoi în România și joacă destul de rar. E greu impactul acolo. Dar au calități amândoi, au un fizic foarte bun. Acum, totul depinde de ei.



Când am putea să-i evaluăm? După ce împlinesc 20 de ani, 21?

Nu, nu după 20-21, ci atunci când vor fi promovați la seniori și vom vedea impactul.



A, să joace la echipa de seniori.

Dar nu așa după vârstă, nu. Când intră și joacă alături de seniori, atunci poți să-ți faci o imagine despre ei. Nu clară, dar mai sigură...



„Nu îmi place această obligativitate de a băga jucători tineri. Totul trebuie să vină natural”



În România nu prea se dau șanse tinerilor de 19 ani. E un pic de teamă a antrenorilor?

Se dau șanse, dar se dau celor care merită. În perioada mea, nu era obligatoriu să folosești jucători tineri la seniori. Eu am pătruns ca junior în echipa mare a lui Poli fiindcă am meritat. Nu am fost titular, dar am fost acolo, în lot, la 18-19 ani. Erau criteriile de selecție mult mai stricte atunci. Acum sunt foarte mulți care promovează juniori, dar aceștia se pierd pe parcurs. Nu cred că e un criteriu ăsta foarte bun de a obliga să bagi tineri și de a-i forța. Totul trebuie să vină natural, să merite să joace.



Deci nu vă place regula asta U21?

Nu că nu îmi place, îmi place să văd tineri jucând, dar nu îmi place obligativitatea. Nu trebuie să mă obligi să folosesc un jucător dacă el e foarte bun. Cum a fost Băsceanu la Farul, de l-a luat Craiova. A jucat în Liga întâi, a dat goluri, nu l-a băgat Gică forțat. A meritat să joace.



Gică tot bagă tineri. Când are vreunul bun, îl bagă.

Normal. E logic. Dacă e bun și îl ajută, îl bagă. Îl vede la antrenamente cu seniorii, îl evaluează. Poate sta și un an de zile la echipa de seniori până să joace. Vede cum se implică la antrenamente cu seniorii și atunci, dacă face față, îl debutează, îl promovează. Dacă nu, nu.



De România ce ziceți? Mai avem vreo șansă de calificare la Mondiale după începutul ăsta slab?

Eu zic că e foarte greu. Dacă e să fim realiști și sinceri cu noi, și evoluțiile echipelor românești din cupele europeane au lăsat mult de dorit. Doar Craiova a avut evoluții cât de cât apreciate, celelalte nu. Atunci, nici nivelul jucătorilor care merg la echipa națională nu este unul ridicat. Mulți dintre ei nu joacă la echipele din străinătate, iar cei care joacă în România ați văzut cum se prezintă. Fiind foarte realist, eu zic că e greu să ne calificăm la Mondiale. E foarte greu. Nu că nu se poate, dar e greu.



Iosif Rotariu: „Dacă va avea rezultate pozitive, Lucescu va continua la națională”



Ce ziceți de Mircea Lucescu? Îl mai vedeți antrenând și după campania asta, adică la +80?

Asta numai dânsul știe foarte bine. Ce capacitate are, în primul rând fizică. Și să mai aibă pasiunea pentru fotbal atât de mare, cum a avut-o când era mai tânăr. Nu știu cum e la vârsta asta. Dar pe parcurs cam pierzi entuziasmul fotbalului, te gândești la alte lucruri. Dacă vor fi rezultate pozitive, eu cred că va continua.



Ce jucător de la naționala noastră vă dă încredere?

Rațiu, care e un jucător constant, bun spre foarte bun și care poate juca la multe echipe din Europa, la nivel înalt. El e și crescut în Spania, joacă de mult timp acolo. E un jucător complex, care poate să joace oriunde. Și, dacă nu s-ar fi accidentat, pe Ianis Hagi l-aș fi văzut un lider al echipei naționale. Totuși, a jucat la Glasgow Rangers înainte de accidentare, o echipă cu trofee, cu istorie bogată. E destul de greu să joci acolo și să te faci remarcat. Ceilalți, nu știu. Când joacă, când nu joacă, când au momente bune, când mai slabe.



„Drăgușin are tot timpul din lume să revină la ce a fost”



Drăgușin poate fi un lider?

Deocamdată, nu știu dacă poate să fie. În ultima perioadă la Tottenham, înainte de accidentare zic, nu a avut realizări deosebite. Acum vine după accidentare, au mai fost aduși jucători, va fi greu să-și revină la ce a fost. Dar are tot timpul din lume, pentru că este tânăr.



Pe Ianis îl mai vedeți revenind în România? Sau credeți că își va găsi tot afară?

Nu, nu, în România nu cred că va mai veni la o echipă de club, numai la echipa națională. Acum cântărește ce e mai bine pentru el. Își găsește echipă în străinătate, clar, că vine de la Glasgow Rangers. Poate vrea să meargă la o echipă care joacă în cupele europene, nu la una care se luptă pentru evitarea retrogădării.

