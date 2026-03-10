Coșmar pentru starul de la Real Madrid! S-a operat azi, ratează Cupa Mondială și va mai juca abia în 2027

Coșmar pentru starul de la Real Madrid! S-a operat azi, ratează Cupa Mondială și va mai juca abia în 2027
Real Madrid va fi nevoită să se descurce în meciurile rămase din acest an fără unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

RodrygoReal Madrid
La partida cu Getafe, disputată pe 2 martie și pierdută de Real Madrid, 0-1, Rodrygo (25 de ani) a suferit o ruptură la nivel ligamentul încrucișate și o ruptură de menisc.

Rodrygo s-a operat și nu va mai juca în 2026

Starul brazilian a fost operat în cursul zilei de marți de medicul Manuel Leyes, iar peste câteva zile este așteptat să înceapă procesul de recuperare.

Rodrygo nu va mai juca însă fotbal prea curând. Diario As a scris cu o zi înainte că brazilianul este așteptat să lipsească între 10 și 12 luni, ceea ce ar însemna că va revenirea sa pe teren s-ar putea produce abia la începutul anului 2027.

Pe lângă meciurile de la Real Madrid, Rodrygo va rata și Cupa Mondială programată în această vară. Vestea vine la scurtă vreme după apariția informațiilor potrivit cărora selecționerul Carlo Ancelotti le-ar fi garantat lui Rodrigo, Vinicius Junior și Eder Militao convocarea la turneul final în cazul în care vor fi sănătoși.

As dă asigurări că Real Madrid îl va susține pe Rodrygo în procesul de recuperare și va respecta contractul brazilianului scadent în 2028.

În acest sezon, Rodrygo a jucat în 27 de meciuri, a marcat doar trei goluri și a oferit șase pase decisive.

