Meciul dintre FCSB și Drita e transmis în direct de Pro TV și VOYO, de la 21:30.



FCSB a fost eliminată din turul doi preliminar al UEFA Champions League de Shkendija, campioana Macedoniei de Nord, astfel că acum se va lupta pentru accederea în faza principală din Europa League. Primul adversar este Drita, campioana din Kosovo, pe care o va întâlni în primul meci pe Arena Națională.



Dacă se va califica, FCSB va avea parte de un adversar mult mai dificil. Va da peste Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției din sezonul precedent. Rotariu este convins că echipa lui Gigi Becali va avea o misiune mult mai dificilă împotriva scoțienilor.



Iosif Rotariu: ”Aberdeen? Va fi mai greu”



„La fotbal, când joci un meci prost și pierzi, toată lumea te înjură și te blamează, dar peste o săptămână faci un joc foarte bun și toată lumea te aplaudă. Au șanse de revenire acum. Eu sper să facă un joc bun și să-și revină. Pentru că, totuși, e campioana României, un lot foarte valoros și numeros. Cred că își vor reveni. Acum depinde foarte mult de ei și de moralul lor.



Va fi mai greu (n.r - cu Aberdeen). Fotbalul din Scoția, ca tot fotbalul britanic, e agresiv, cu implicare fizică sută la sută. Mai greu cu adversari din Scoția, din Anglia, pentru echipele din România”, a spus Iosif Rotaru, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.



În cazul în care trece de Drita, FCSB va juca în Scoția manșa tur contra lui Aberdeen, joi, 21 august. Returul, o săptămână mai târziu, la București.



Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).

