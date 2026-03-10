Gigi Becali nu a stat foarte mult timp fără antrenor și l-a convins pe Mirel Rădoi (44 de ani) să preia echipa, după ce inițial s-a lovit de un ”zid” în încercarea de a lua legătura cu finul său. Fostul selecționer a fost de acord să preia echipa până în vară, fără vreo pretenție financiară.

În cursul zilei de marți, Rădoi va fi numit la FCSB și va conduce primul antrenament. Obiectivul este clar: calificarea în preliminariile Conference League, pentru care trebuie să câștige barajul.

Elias Charalambous: ”Sunt sigur că Rădoi e un antrenor foarte bun”

Elias Charalambous este convins că fostul antrenor de la Universitatea Craiova este cea mai bună soluție pentru a redresa echipa, aflată în premieră în play-out.

„Sunt sigur că Rădoi e un antrenor foarte bun, cu personalitate. Cel mai important lucru pentru mine este că e respectat de fani. În acest moment, e important că un antrenor ca Rădoi a venit la echipă. Sunt sigur că va face o treabă bună, am o părere foarte bună despre el ca antrenor”, a spus Charalambous.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.