Prăbușirea zgomotoasă a FCSB-ului din acest sezon merită un studiu de caz! Pentru că e incredibil cum echipa care a pierdut doar 10 meciuri din 64, în campania anterioară, a ajuns acum… în play-out. Cu 19 înfrângeri în 50 de partide deja!

S-a spus, nu o dată, că la căderea bucureștenilor a contribuit, pe lângă greșelile mari ale patronului Gigi Becali, și o blazare a vedetelor. Concret, oamenii de bază, care au dus greul în sezonul trecut, nu s-au mai ridicat la nivelul așteptărilor, în actuala stagiune. La acest capitol, putem trece nume precum Târnovanu, Ngezana sau David Miculescu.

Mihai Stoica: „Cu Rădoi, mă aștept la o resetare a unor jucători“

Întrebat de Fanatik, ce poate aduce Mirel Rădoi la FCSB, în acest al doilea mandat, la 11 ani după primul, Mihai Stoica a oferit un răspuns concret.

„Mă aștept la o resetare a unor jucători, care nu au arătat prea bine în ultima perioadă. Nici din punct de vedere al atitudinii. Că fotbalul nu se uită, dar atitudinea se schimbă în funcție de adversar, de perioadă. Sunt mulți factori. Ideea e că era o blazare la toate nivelurile la noi. Și aveam nevoie de cineva care să schimbe starea de spirit. Nu cred că exista o persoană care să poată face asta mai bine decât Mirel“, a spus Mihai Stoica.