Parcursul slab al moldovenilor a dus echipa în play-out, iar Valeriu Iftime a luat o decizie radicală: l-a demis pe antrenorul Leo Grozavu (58 de ani) și a găsit deja un înlocuitor, înainte de startul meciurilor din play-out.

Marius Croitoru, care a mai fost antrenor la FC Botoșani în două rânduri, revine pe banca echipei și va debuta luni, în meciul pe care moldovenii îl vor disputa pe teren propriu cu Unirea Slobozia.

Valeriu Iftime a anunțat noul antrenor de la FC Botoșani

Iftime a anunțat că noul antrenor va semna contractul în cursul zilei de marți. De această dată, Croitoru are licența PRO, astfel că poate să fie ”principal” în acte.

"Astăzi semnăm contractul cu Marius Croitoru și va fi prezentarea oficială. Eu am o rețetă interesantă la antrenori. Depinde cât ține energia de a conduce. El a mai fost aici și în istoricul clubului are cea mai bună perioadă ca antrenor.

Am făcut în fiecare an peste 42 de puncte, am jucat în cupele europene, am vândut jucători. La finalul primului mandat, era prea bun pentru Botoșani și asta a fost... Acum a venit cu înțelepciune și a înțeles că lucrurile sunt complicate în viață dacă nu ești atent.

Am niște condiții destul de atente până în vară și vedem apoi ce facem. Mă refer în mare parte la buget. Marius Croitoru a acceptat. Este tobă de fotbal, credeți-mă. Mi-a și spus că a stat prea mult în casă și știe ce are de făcut de acum înainte", a spus Iftime, la Digi Sport.

În cariera de antrenor, Marius Croitoru le-a mai pregătit pe FCU Craiova și FC Argeș. Potrivit informațiilor Sport.ro, tehnicianul a refuzat două oferte din Liga 2, una dintre ele venind de la Politehnica Iași, deoarece și-a dorit să continue în prima ligă.