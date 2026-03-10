Fotbalistul trecut pe la Manchester United, Real Madrid și Juventus a achiziționat 25% dintre acțiunile de la UD Almeria, iar cifrele clubului din Segunda Division au ”explodat” pe rețelele de socializare.

Cristiano Ronaldo a preluat clubul, iar cifrele au explodat

Pe Instagram, unde Cristiano Ronaldo are cel mai urmărit cont de pe platformă, Almeria a ajuns într-un timp foarte scurt la 3,3 milioane de urmăritori, astfel că este al cincilea cel mai urmărit club din fotbalul spaniol.

Almeria a câștigat în această etapă cu 3-0 pe teren propriu împotriva celor de la Cultural Leonesa, iar Ronaldo a reacționat pe rețelele de socializare cu un mesaj de încurajare către echipa sa: ”O victorie mare, țineți-o tot așa!”

Almeria este implicată în lupta pentru promovare din Segunda Division, cu șanse reale pentru un loc în La Liga. Echipa este pe locul doi, cu 52 de puncte, la patru distanță de liderul Racing Santander, după 29 de etape.

Cristiano Ronaldo a cumpărat acțiuni la UD Almeria

Decizia portughezului nu este întâmplătoare, în condițiile în care compania saudită SMC Group condusă de Mohamed Al Khereiji deține majoritatea acțiunilor la UD Almeria.

”A fost de mult timp ambiția mea să contribui în fotbal, inclusiv în afara terenului. UD Almeria este un club cu o fundație solidă și un potențial clar de creștere. Abia aștept să susțin următoarea etapă de dezvoltare a clubului împreună cu cei din conducere”, a spus Cristiano Ronaldo.