Povestea Kassandrei Rotariu, fiica adoptată de Iosif și de Dana Rotariu e cunoscută. Arsă cu țigara și lăsată la granița subțire dintre viață și moarte, de o bunică fără inimă, Kassi s-a întâlnit la momentul oportun cu fostul mare mijlocaș al naționalei.

Iosif și soția sa, Dana, și-au luat inima în dinți, s-au înarmat cu răbdare și și-au spus că vor merge peste mări și țări doar pentru fetița să se facă bine. Știau fragmente din durerea suferită de Kassi. Părăsită de mamă la puțin timp după ce a născut-o, Kassandra a fost bătută cu sadism de bunica fără suflet.

La Poveștile Sport.ro, Iosif Rotariu a acceptat să dezvăluile părți neștiute din întâiul capitol al fetiței, de când medicii i-au spus că mogâldeața are puține șanse de a supraviețui.

Iosif, ce mai face Kassandra?

Sunt foarte mulțumit de Kassandra. Cred că ea a fost unul dintre motivele, cum să zic eu, schimbării mele radicale vizavi de ce înseamnă viața. Să vezi un copil care are atâtea probleme medicale, un copil care se luptă zi de zi să treacă peste ele, să nu se plângă niciodată, să învețe zi de zi, m-a motivat și pe mine.

Și, atunci, motivația ei mi-a transmis-o și nu m-a făcut decât să fac sport, să fac sport și pentru ea și să-mi pun problema că, dacă un copil cu atâtea probleme și atâtea intervenții chirurgicale reușește să ajungă în viață, acuma e în clasa a 10-a și are medie 9,60 la Shakespeare, un liceu foarte bun din Timișoara, am zis că, dacă ea poate, înseamnă wow, aproape nimic din ceea ce fac eu față de ce face ea.

Kassandra, 53 de operații

Câte operații a făcut până acum?

53 de operații a făcut.

A mai fost plecată recent în Franța, la clinică?â

Ea a plecat cu mama ei (n.r.: - soția lui Iosif Rotariu) în vară, în Franța, la un control medical, un consult, pentru toate analizeze care i se vor face. Vor investiga ce vor face mai departe, problema e că va fi o schimbare de proteză la picior, dar aia încă nu o știm. În general, ea e foarte bine, a crescut, e mare, e o domnișoară.

"Medicii ne-au spus că nici nu știm în ce ne băgăm!"

Există vreun moment psihologic esențial în toată această perioadă, de când ai înfiat-o pe Kassandra?

În momentul când am luat-o pe Kassandra, din prima zi când am venit acasă și am văzut-o, am zis: "Trebuie să fac ceva, nu se poate, trebuie să fac ceva ca această fată să fie bine". Cu toate că medicii, de unde am luat-o, ne-au dat foarte puține șanse și ne-au zis că nu știți în ce vă băgați. Am zis că trebuie să fac ceva. Ani de zile numai cu mine a dormit. O schimbam, îi făceam baie cu betadină, pentru că avea infecție.

Moralul i-l ridicam, o duceam mereu la grădiniță, o luam acasă. A fost o motivație ieșită din comun. Plus, am avut susținerea familiei, a soției mele, a fiicei mele Romina, a fiului meu Roberto, am avut susținere mare din partea tuturor.

Cum a început Kassandra să facă primii pași

Cine a mai avut un mare rol în creșterea Kassandrei?

Am mai avut un copil infiat, pe Cristinel, iar Cristinel a fost bolnav de diabet. Fiica mea Romina l-a adus acasă la trei ani, a fost părăsit de familie. A avut poate un rol și mai important poate decât al meu în creșterea mea față de Kassandra, pentru că ea nu putea să meargă. Cristinel s-a atașat foarte mult de ea, o tot trăgea de mână să vină, până la urmă se punea în genunchi lângă pat la un metru și îi spunea să sară la el. Așa a început Kassandra să meargă.

Care sunt bucuriile mărunte ale Kassandrei?

Bucuriile pe care le văd eu în ochii ei atunci când ia note mari și vine și-mi spune. Văd o bucurie imensă în ochii ei. Bucuria când și-a făcut prieten. Socializează foarte bine, merge afară, se distrează, vine înapoi acasă. O văd foarte sociabilă, foarte deschisă, cu toate problemele pe care le are. Chiar nu aș putea să exprim în cuvinte ceea ce simte și ce stare de spirit îți dă Kassandra când vine acasă.

Kassandra va studia în Franța

Unde va studia după ce va încheia studiile la Liceul Shakespeare din Timișoara?

Ea ar vrea să meargă în Franța, unde toate controalele medicale și analizele le face la Strasbourg. S-a atașat mult de o familie de acolo, a învățat și franceză, engleză vorbește foarte bine. Vrea să schimbe mediul, vrea să meargă undeva unde lumea o tratează ca pe o fată necunoscută, vrea s-o ia de la 0. Vrea să meargă afară și cu siguranță va reuși, e foarte conștiincioasă, învață foarte bine și își dorește acest lucru, să plece afară.

