Atletico - Tottenham, de la 22:00. Echipe probabile + Joacă sau nu Radu Drăgușin? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Liga Campionilor
Echipa fundașului nostru de națională, Radu Drăgușin, se deplasează în capitala Spaniei, pentru partida din optimile UCL contra celor de la Atletico Madrid.

Atletico Madrid, Tottenham, Liga Campionilor, Dragusin, Echipe probabile, Cote pariuri, radu dragusin
de Dan Chilom

Igor Tudor, fost fundaș important al lui Juventus, și antrenorul lui Spurs, a declarat după ultima înfrângere din campionat (1-3 cu Crystal Palace) că echipa sa, chiar dacă a pierdut, este pe drumul cel bun. Spurs se luptă în acest moment pentru rămânerea în Premier League, fiind pe locul 16, la un punct de primul loc retrogradabil. 

Anunțat ca titular la ultimul meci din campionat, Radu Drăgușin nu a fost nici rezervă.

Atletico este pe 3 în La Liga, iar în play-off-ul de UCL, a trecut de Club Brugge cu scorul general de 7-4.

Atletico Madrid - Tottenham | Echipe probabile

ATLETICO: Oblak – Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Giuliano Simeone, Cardoso, Koke, Lookman – Sorloth, Alvarez.

TOTTENHAM : Vicario – Palhinha, Danso, Van den Ven – Porro, Gallagher, Bissouma, Gray – Simons, Kolo Muani – Richarlison.

Cu Simeone pe bancă, Atleti nu a pierdut niciodată pe propriul teren în fazele eliminatori din UCL. 

Radu Drăgușin nu este anunțat ca titular în echipa londonezilor.

Atletico Madrid - Tottenham | Cote pariuri

Casele de pariuri îi acordă lui Atletico prima șansă, oferindu-i o cotă de 1.65 la victorie. 

Tottenham are 5.50 pentru un eventual succes. 

Egalul - 4.00

Echipa lui Simeone este favorită la calificare la startul dublei, cu o cotă de 1.54 pentru a merge mai departe. 

Tottenham se califică - 2.92

Între cele două formații nu există nicio confruntare într-un meci oficial, doar un amical în 2016, la Internațional Champions Cup, acolo unde Atleti s-a impus cu 1-0. 

Serdar Gozubuyuk din Olanda va conduce partida, arbitru care acordă 3,58 cartonașe galbene pe meci, și 0,17 roșii. 

Sugestia Sport.ro: 

Radu Drăgușin

