La 62 de ani, Iosif Rotariu, fost campion cu Steaua și omul care l-a marcat pe Maradona la Mondialul din 1990, face mișcare ca un tânăr de 30 de ani. Merge la sală, joacă tenis și fotbal! Nu e zi în care să nu facă măcar două-trei ore de mișcare! Am vorbit cu „Roti” în zilele anterioare despre FCSB și lupta la titlu, despre echipele românești în cupele europene și despre șansele de calificare la Mondial ale naționalei României.



L-am întrebat acum și despre Kassandra, fata pe care a înfiat-o când aceasta avea 4 ani. Copila a avut nenumărate probleme de sănătate după ce a fost abandonată de părinții ei și maltratată de bunica ei. A fost o luptă continuă pentru sănătatea micuței, cu zeci de operații în țară și în străinătate.



Cu ajutorul părinților adoptivi, Kassandra și-a revenit din șocurile la care a fost supusă, dar a fost diagnosticată cu osteomielită, afecțiune ce-i slăbește articulațiile. Ajunsă acum la vârsta de 19 ani, fata lui Rotariu începe de la 1 septembrie cursurile universitare la Strasbourg. A intrat a doua la „business school” dintre toți candidații străini.



„Mai are de făcut alte operații!”



„Am fost să o duc la Universitate, pentru că așa merg toți părinții cu copiii. Îi place foarte mult Strasbourg-ul, s-a obișnuit, a fost și pentru câteva operații aici. I-am închiriat un apartament cu o cameră în oraș, s-a acomodat foarte bine. E și o familie de români în oraș, ei ne-au ajutat când am venit pentru intervențiile chirurgicale. Ne mai ajută și acum, dar o să-i facem și dosarul de asistență socială din Franța când începe școala și sper să primească toate facilitățile, pentru că mai are de făcut operații. Dacă intră în sistemul lor de asistență socială, primește și bursă, și tratamente gratuite, poate și o locuință într-un campus”, e încrezător Rotariu. Kassandra a învățat foarte bine în școala generală și în liceu, a avut numai medii de 9 și 10 și vorbește engleza la perfecție.



Fetița a suferit peste 50 de intervenții chirurgicale până acum! Și, totuși, trebuie să mai facă!

„Toată viața va trebui să fie sub control. Ea acceptă situația, e o boală care oricând poate să-i recidiveze, merge la tratamente. Dar mental e foarte puternică și vrea să reușească singură acolo”, dezvăluie fostul internațional.



Din păcate, având aceste probleme, ea nu a putut să facă sport, dar are alte preocupări, așa cum accentuează tatăl său: „E pasionată de jocuri pe calculator, să învețe, citește foarte mult, vrea să știe ce e nou. Abia așteaptă să-și cunoască colegii, să își facă prieteni, să socializeze, să plece în vacanțe”,



„La 6 dimineața, era la ușă la Duckadam!”



L-am întrebat pe Rotariu dacă fata lui știe că a fost jucător de națională, că evoluat pentru Steaua și Galatasaray. „Știe, știe. Am fost cu ea pe la turnee. Am fost în Canada, la Toronto, la vreo trei ediții, împreună cu Duckadam, Dumneazeu să-l odihnească, cu Belo, cu Imi Dembrovski. Duckadam a învățat-o să înoate la Toronto. În fiecare dimineață, bătea în ușă la el, la 6 dimineața, am și certat-o, că-l trezește, dar Ducka o aștepta. Stătea în bazin pe lângă el, o ținea Ducka și a învățat-o să înoate fără să-și folosească mâinile”, povestește „Roti”.



Kassandra înoată doar cu picioarele, pentru că nu își poate folosi mâinile, și o face chiar bine, așa cum precizează omul care a crescut-o: „Poate să stea pe spate și să citească!”



Deși nu l-a prins pe Duckadam la Steaua decât într-un cantonament, Iosif Rotariu a devenit bun prieten cu acesta la turneele organizate la Toronto: „Am stat o săptămână acolo, împreună cu Duckadam, soția lui și fata lor. Ne-am distrat, a fost foarte frumos. Kassandra numai după Ducka stătea. Era mică atunci și toată ziua voia la bazin. După turneele astea, am devenit buni prieteni cu familia Duckadam și ne-am întțlnit destul de des”.



Știa Kassandra de marea performanță a lui Duckadam de la Sevilla, când acesta a apărat patru lovituri de departajare în finala CCE? Răspunde Rotariu: „Știe și de Duckadam, și de Belo, și de Gică Hagi, de fotbaliștii mari. În rest, nu prea”.

