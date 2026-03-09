După plecarea lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii de pe banca roș-albaștrilor, Gigi Becali a apelat la ajutorul lui Mirel Rădoi, iar finul patronului de la FCSB a acceptat să preia echipa până la finalul acestui sezon.

Mirel Rădoi a identificat problema de la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit discuția purtată cu Mirel Rădoi în legătură cu ce nu a funcționat la FCSB în acest sezon. Întrebat de antrenor care este părerea sa în legătură cu acest subiect, Becali a dat vina pe ”saturația” jucătorilor, însă tehnicianul este de altă părere.

Rădoi crede că jucătorilor le-a fost greu să își găsească motivația împotriva echipelor mai slab cotate din campionat, după ce în Europa, au întâlnit echipe de calibru.

”Mirel mă întreba pe mine aseară. Eu i-am spus saturație, jucători care... El mi-a spus: ’Și eu am fost fotbalist și jucam, de exemplu, cu Liverpool și apoi, când jucam cu Metaloglobus, <<Aa, păi le dau la ăștia 3-4-5 goluri>>'. Dacă ai intrat cu mentalitatea aia pe teren, e greu să îți mai revii când ți-au dat ăia un gol.

Trebuie să fii montat și pregătit pentru meciul următor. Să uiți și să nu îți faci o impresie de ce adversar ai în față, că o să ai o surpriză, cum s-a întâmplat”, a spus Gigi Becali.