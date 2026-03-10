Jutta Leerdam, cadou de 200.000 de euro: Jake Paul și-a răsfățat „regina” după medaliile obţinute la JO de iarnă
O adevărată vedetă a patinoarului olimpic, unde a câştigat aurul la 1000 m şi argintul la 500 m, patinatoarea olandeză a făcut furori şi alături de partenerul ei, Jake Paul.
Şi, deşi patinatoarea de viteză nu a dat încă lovitura cu noul său contract de publicitate cu Nike, ea a primit luni un cadou fantastic de la boxerul şi YouTuberul american: o maşină de lux.
„Doar ce e mai bun pentru regina mea”, a scris Paul într-un videoclip de pe reţelele de socializare. „A muncit din greu pentru aur şi argint, aşa că i-am dat un Mercedes Clasa G din bronz”.
După ce s-a întors în Statele Unite cu un avion privat în urma competiţiei de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, Jutta Leerdam va putea acum să-şi conducă noua supermaşină. Evident mândră în timp ce urca în noul său vehicul, patinatoarea de viteză în vârstă de 27 de ani s-a bucurat de moment la moşia lui Jake Paul din Puerto Rico.
„Îmi place la nebunie. Nu-mi vine să cred, e atât de frumos”, a exclamat tripla medaliată olimpică la patinaj viteză înainte de a face o scurtă plimbare cu maşina.
Suma exactă pe care Jake Paul a plătit-o pentru acest Brabus Clasa G nu este cunoscută, dar preţul unui astfel de vehicul (fără opţiuni) începe de la puţin peste 160.000 de euro.
Vedeta de social media Jake Paul şi-a făcut un nume în lumea boxului cu lupte prestigioase. După ce l-a învins pe Mike Tyson într-un duel difuzat pe Netflix în noiembrie 2024, fratele mai mic al lui Logan Paul a suferit o înfrângere zdrobitoare împotriva lui Anthony Joshua în decembrie 2025, scrie News.ro.