Jutta Leerdam, cadou de 200.000 de euro: Jake Paul și-a răsfățat „regina” după medaliile obţinute la JO de iarnă

O adevărată vedetă a patinoarului olimpic, unde a câştigat aurul la 1000 m şi argintul la 500 m, patinatoarea olandeză a făcut furori şi alături de partenerul ei, Jake Paul.

Şi, deşi patinatoarea de viteză nu a dat încă lovitura cu noul său contract de publicitate cu Nike, ea a primit luni un cadou fantastic de la boxerul şi YouTuberul american: o maşină de lux.

„Doar ce e mai bun pentru regina mea”, a scris Paul într-un videoclip de pe reţelele de socializare. „A muncit din greu pentru aur şi argint, aşa că i-am dat un Mercedes Clasa G din bronz”.