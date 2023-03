Todd Boehly, în discuții avansate pentru a cumpăra un alt club din Europa! Patronul lui Chelsea, ”încurajat” de ultima regulă UEFA

Forul european a luat decizia de a ridica interdicția cluburilor care aparțin de același acționariat să evolueze în cupele europene. După ce a cumpărat Chelsea de la Roman Abramovich, Boehly poartă discuții și pentru preluarea lui Strasbourg, scrie The Guardian.

Zvonurile cum că Boehly ar fi interesat de clubul din Ligue 1 nu sunt noi, doar că acum, după vestea primită din partea UEFA, discuțiile par să fi avansat. Înainte de a discuta cu reprezentanții lui Strasbourg, Boehly a vrut să preia alte cluburi din Franța, dar a fost refuzat de Lyon, Sochaux și Bordeaux.

