Ion Tiriac vrea vaccinul lui Putin in Romania! Omul de afaceri, mesaj transant pentru romani: "Suntem oameni seriosi sau vorbim numai prapastii?"

Pandemia de coronavirus a afectat intreaga planeta, iar oamenii de stiinta cauta un vaccin prin care sa combata virusul.

Vladimir Putin a declarat in repetate randuri ca Rusia are deja vaccinul, iar presedintele chiar a afirmat ca una dintre fetele sale a fost vaccinata cu el.

Oamenii de stiinta din toata lumea pun la indoiala eficienta vaccinului, care nu a fost testat suficient pe piata, iar Romania, prin intermediul lui Klaus Iohannis a anuntat ca nu va importa vaccinul lui Putin.

Ion Tiriac a vorbit despre criza la nivel global si a criticat decizia de a nu importa vaccinul care ar putea ajuta la combaterea coronavirusului.

"Speram ca si acest COVID incet-incet o sa dispara. Eu cred foarte mult in vaccinul ala rusesc. Nu sunt membru al niciunui partid, chiar daca nimeni nu crede asta. Nici nu impart lucrurile in rusi, americani sau chinezi. Daca au lucrat la acel vaccin si exista, as vrea sa-l vad pe ala caruia tatal i-a murit, iar maica-sa ii e in spital, si nu il ia. Suntem oameni seriosi sau vorbim numai prapastii?

Sunt sigur ca o tara, o putere, o natiune ca Rusia nu vine pe piata cu un vaccin din asta... Acum sa vedem si cat costa. Depinde si cu ce vine pe piata. Costa 2 lei sau 2.000 de lei? Testul la noi in tara costa 90 de euro, iar in Germania costa 27 de euro. (...) Treaba cu rusii va accelera si treaba cu China si Statele Unite. E o treaba morala si sociala, nu doar comerciala sau politica. Dar nu se va fabrica peste noapte si n-o sa-i blestem eu pe rusi ca vor vrea sa dea intai natiunii lor vaccinul", a spus Ion Tiriac pentru Gazeta Sporturilor.