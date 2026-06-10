VIDEO Cosmin Contra și-a ales favorita la Mondiale: „Mă rog la Dumnezeu pentru ei“

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Amir Kiarash
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Fostul selecționer al României a transmis un mesaj video de susținere pentru o reprezentativă care va participa doar pentru a doua oară la un turneu final.

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Din articol

Cosmin Contra (50 de ani) face parte din generația fotbalistică a României pentru care participarea la un Mondial a devenit un „vis interzis“.

Chiar dacă a bifat prima selecție sub tricolor, în 1996, „Guriță“ n-a fost inclus de Anghel Iordănescu în lotul pentru CM 1998. Iar acest turneu final e ultimul la care au participat tricolorii. De atunci, au urmat șapte Mondiale ratate la rând. 

Nici ca selecționer, Cosmin Contra n-a avut noroc. Ce-i drept, n-a prins decât finalul campaniei de calificare pentru CM 2018, când șansele României erau compromise deja. Dar nici în preliminariile pentru Euro 2020 n-a reușit să obțină biletele pentru Campionatul European, lăsând tricolorii la baraj. Aici, România, cu Mirel Rădoi pe bancă, a ratat calificarea după duelul cu Islanda, la Reykjavík.

Cosmin Contra, antrenor la Al-Arabi din Qatar

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Cosmin Contra, fan al Qatarului la Mondiale!

Acum, fostul selecționer al României e antrenor la Al-Arabi Doha (Qatar). Dar tocmai a refuzat o ofertă bănoasă, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. 

În așteptarea turneului final din Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie), Cosmin Contra le-a transmis celor din naționala Qatarului un mesaj video de încurajare.

Vreau să urez mult, mult, mult noroc naționalei Qatarului pentru Cupa Mondială. Și inshallah (n.r. – cu voia lui Dumnezeu), se se întoarcă acasă cu rezultate foarte bune“, a spus antrenorul român.

Qatarul e la doar a doua participare la Mondiale, după ediția din 2022, în care a prins tabloul competiției, în calitate de gazda întrecerii. De această dată, Qatar e în grupa B și va întâlni, pe rând, Elveția (13 iunie), Canada (18 iunie) și Bosnia (24 iunie).

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