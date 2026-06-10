Cosmin Contra (50 de ani) face parte din generația fotbalistică a României pentru care participarea la un Mondial a devenit un „vis interzis“.

Chiar dacă a bifat prima selecție sub tricolor, în 1996, „Guriță“ n-a fost inclus de Anghel Iordănescu în lotul pentru CM 1998. Iar acest turneu final e ultimul la care au participat tricolorii. De atunci, au urmat șapte Mondiale ratate la rând.

Nici ca selecționer, Cosmin Contra n-a avut noroc. Ce-i drept, n-a prins decât finalul campaniei de calificare pentru CM 2018, când șansele României erau compromise deja. Dar nici în preliminariile pentru Euro 2020 n-a reușit să obțină biletele pentru Campionatul European, lăsând tricolorii la baraj. Aici, România, cu Mirel Rădoi pe bancă, a ratat calificarea după duelul cu Islanda, la Reykjavík.