Sorana Cirstea poate deveni Sorana Tiriac! Cu ce MAGNAT se iubeste una dintre cele mai frumoase sportive din Romania! 

Sorana Cirstea are un iubit celebru, iar acesta vrea sa o ia de nevasta!

Sorana Cirstea (locul 75 in clasamentul WTA) a devenit in urma cu doar cateva luni iubita lui Ion Ion Tiriac, fiul marelui tenismen roman Ion Tiriac. Tiriac Jr. s-a despartit de sotia sa Ileana Lazariuc, iar apoi a inceput o relatie cu tenismena nascuta in Targoviste.

Conform impact.ro, Sorana Cirstea a primit deja inelul de logodna de la Tiriac Jr., iar cei doi se vor casatori. Nascuta in urma cu 30 de ani, sportiva este cu 13 ani mai tanara decat Tiriac Jr.

Sorana Cirstea va reveni pe terenul de tenis in cadrul turneului de la Palermo, desfasurat intre 3 si 9 august. Cirstea va trebui sa treaca de calificari pentru a ajunge pe tabloul principal, acolo unde va fi prezenta si Simona Halep.