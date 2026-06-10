Nuno Campos a semnat cu echipa din ”Ștefan cel Mare” până în 2028. El i-a luat locul antrenorului croat Zeljko Kopic, care a plecat de la Dinamo după trei ani și jumătate.

Noul antrenor al lui Dinamo, interviu în presa din Ungaria. Nuno Campos: ”Ea poate învinge pe oricine”

Portughezul adus de Dinamo pentru banca tehnică a venit de la gruparea maghiară Zalaegerszeg, cu care ar mai fi avut contract în mod normal până la finalul sezonului 2026/27.

Într-un interviu pentru Nemzeti, Nuno Campos a vorbit despre Campionatul Mondial din 2026 și despre șansele Portugaliei de a câștiga turneul final care are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

”Portugalia poate învinge pe oricine. Avem o echipă puternică și jucători excepționali, șansele noastre de a câștiga Cupa Mondială sunt bune.

Desigur, când se vorbește despre naționala Portugaliei, tuturor le vine în minte Cristiano Ronaldo. Este cel mai bun jucător și liderul echipei.

Dar trebuie menționat și Vitinha, care este, în opinia mea, cel mai bun mijlocaș din lume”, a spus Nuno Campos, potrivit Nemzeti.

Portugalia, în Grupa K la CM 2026

Portughezii fac parte din Grupa K de la Campionatul Mondial din 2026, alături de Columbia, Congo și Uzbekistan. Până la startul turneului, lusitanii vor întâlni Nigeria într-un meci amical miercuri seară, de la 22:45.

Primul duel de la turneul final al portughezilor va fi împotriva lui Congo în Houston, Texas, pe ”NRG Stadium”.