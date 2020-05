"Ce ati facut cu juniorii aia care erau cei mai buni din lume?" | Cum S-A DESTRAMAT cea mai buna echipa de dublu a tenisului romanesc de la Nastase si Tiriac

Din articol Explicatia infrangerii din finala Olimpiadei si ruptura prieteniei intre Mergea si Tecau

Florin Mergea a facut lumina cu privire la motivele destramarii echipei de dublu Horia Tecau / Florin Mergea.

Florin Mergea si Horia Tecau sunt cei mai talentati dublisti romani dupa Ilie Nastase si Ion Tiriac, insa neintelegerile personale i-au impiedicat pe vicecampionii olimpici sa formeze o echipa de mare succes in circuitul ATP.

“Horia a fost, de departe (n.r. cel mai bun partener de dublu), chiar daca nu am avut ulterior cea mai buna relatie in afara terenului. Daca ne pui si acum impreuna in teren, jucam cel mai bun tenis al nostru. Eu am o vorba. Am zis ca daca noi eram uniti si am fi rezistat impreuna, nu existau fratii Bryan (n.r. - gemenii Mike si Bob Bryan, cea mai galonata pereche de dublu din istorie). Tin minte ca a fost un episod la meciul cu America de Cupa Davis, eu nu am jucat, si au intrebat americanii: 'Ce ati facut cu juniorii aia care erau cei mai buni in lume?'. Toata lumea a tacut, eu ma uitam la televizor, nu fusesem convocat. Nu e neaparat vina Federatiei, ci a oamenilor din jurul nostru care nu au facut totul sa ne tina impreuna inca de la juniori. Rar se nasc doua persoane care sa fie atat de conectate in teren. Nu o spun ca e vorba de noi. Dovada a fost la Rio, unde din nimic am ajuns in finala," a declarat Florin Mergea pentru GSP.

Florin Mergea si Horia Tecau au ajuns in finala Olimpiadei Braziliene dupa 4 victorii consecutive, insa au cedat in ultimul act in fata echipei formate din Rafael Nadal/ Marc Lopez, scor 2-6, 6-3, 4-6. “Sunt de parere si acum ca toate probleme din trecut, toate neintelegerile pe care le-am avut s-au revazut in acea finala in care aveam nevoie de absolut orice legatura intre noi pentru a castiga," a marturisit Mergea.

In plus, Florin Mergea se confeseaza la zece ani distanta cu privire la ruptura parteneriatului dintre el si Horia Tecau, derulata in 2008. Atunci, tenismenul din Constanta a decis sa schimbe partenerul, alegandu-l pe elvetianul Yves Allegro, din motive financiare. Stirea a venit ca un soc pentru jucatorul gorjean, care s-a retras temporar in 2010: "In 2008-2009, partea carierei mele in care imi pusesem cele mai multe sperante s-a terminat. Pentru mine a fost o lovitura destul de mare. La dublu e greu sa-si gasesti un partner. Daca nu-ti gasesti perechea, e extrem de greu. Aia a fost picatura finala in care am zis ca nu vreau sa mai am de-a face cu tenisul. Dupa ce am rupt dublul cu Horia, am vrut sa joc iar simplu, dar au aparut accidentarile," a adaugat Mergea.

Intre timp, Mergea a revenit in tenisul mondial cu brio, obtinand rezultate memorabile alaturi de Rohan Bopanna, printre care o finala jucata la Turneul Campionilor - pierduta in fata dublului Horia Tecau/ Jean-Julien Rojer, 4-6, 3-6 -, dar si o semifinala extraordinara pe iarba de la Wimbledon, - precedata de o victorie rasunatoare impotriva fratilor Bryan -, cedata in favoarea aceleiasi echipe, Tecau/ Rojer, scor 6-4, 2-6, 3-6, 6-4, 11-13.